La Rama Judicial en Bucaramanga protestó por incumplimientos del Gobierno: diez meses sin respuesta

Bucaramanga

La Rama Judicial de Colombia llevó a cabo este jueves 16 de octubre una asamblea nacional simultánea en distintas ciudades del país, convocada por las organizaciones sindicales, ante el incumplimiento del Gobierno Nacional en el pago de la bonificación salarial acordada hace más de diez meses.

De acuerdo con Isidro Caballero Gómez, integrante de la Junta Nacional de la zona judicial de Sevilla y subdirección de Bucaramanga, la situación ha generado un fuerte malestar entre los trabajadores judiciales.

Consideran que se ha faltado reiteradamente a los compromisos adquiridos en las mesas de negociación.

“El Gobierno nos ha incumplido en el pago de la bonificación salarial. Ya son diez meses de espera y esto se ha vuelto grave para la familia judicial. Cada mes dicen que van a sacar los decretos, pero a la fecha no han cumplido”, señaló Caballero.

📣#Bucaramanga | Trabajadores realizaron una asamblea informativa a las afueras del Palacio de Justicia por el incumplimiento del Gobierno Nacional frente a unos acuerdos laborales. pic.twitter.com/jQRMwLnHoh — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 16, 2025

El dirigente sindical también manifestó que persisten otros compromisos sin cumplir como la actualización del manual de funciones, que fue pactado hace varios años y nuevamente incluido en las negociaciones de este 2025 sin resultados concretos.

“En la negociación de este año se estableció que el manual saldría, y tampoco ha sido así. No hay avances”, precisó.

A estas problemáticas se suma la preocupación por los trabajadores del sector que fueron secuestrados hace cinco meses, de quienes aún no se tiene información sobre su paradero.

“También seguimos exigiendo la liberación de los compañeros secuestrados. No hemos tenido ninguna respuesta”, enfatizó Caballero.

El líder sindical explicó que la asamblea fue de carácter nacional, con participación de empleados de juzgados, Fiscalías y Medicina Legal; y que las protestas continuarán si no se cumplen los acuerdos.

“A nivel nacional somos cerca de 50.000 empleados afectados entre servidores de la Rama Judicial, la Fiscalía y Medicina Legal”, detalló.

Finalmente Caballero anunció que ya están programadas nuevas jornadas de movilización para noviembre y diciembre, en caso de que el Gobierno no presente soluciones.

“En noviembre tendremos otra actividad y en diciembre una más. Si continúa el incumplimiento las organizaciones sindicales a nivel nacional definiremos otras acciones”, concluyó.