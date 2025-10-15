Gobernador expide decreto en el que convoca a elecciones atípicas en Bucaramanga el 14 de diciembre / Cortesía para Caracol Radio

Mediante el decreto N. º 533 de 2025, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, convocó oficialmente a elecciones atípicas para elegir alcalde de Bucaramanga, las cuales se realizarán el domingo 14 de diciembre de 2025.

La medida se adopta tras la nulidad electoral de la elección de Jaime Andrés Beltrán Martínez como alcalde de Bucaramanga (2024-2027), confirmada por la Sección Quinta del Consejo de Estado el pasado 21 de agosto de 2025. Dicha nulidad fue inicialmente declarada por el Tribunal Administrativo de Santander en diciembre de 2024.

Según el decreto, esta decisión genera una falta absoluta del alcalde municipal, lo que, conforme al artículo 314 de la Constitución Política de Colombia, obliga a convocar nuevas elecciones cuando restan más de 18 meses para finalizar el periodo de gobierno.

“Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación del período, se elegirá alcalde para el tiempo que reste”, señala la norma constitucional citada en el documento.

Mientras se realiza el proceso electoral, el gobernador designó a Eduard Jesús Sánchez Ariza como alcalde encargado de Bucaramanga, quien actualmente se desempeña como jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander.

¿Cuándo son las elecciones atípicas en Bucaramanga y en qué horario?

La votación se efectuará en los puestos habituales del municipio, bajo las normas establecidas por la Registraduría y la Ley 1475 de 2011. El proceso incluirá los plazos correspondientes para la inscripción de candidatos, campañas y demás procedimientos reglamentarios.

Los bumangueses saldrán a elegir nuevamente alcalde el domingo 14 de diciembre de 2025, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Elecciones de alcalde de Bucaramanga en manos de la Registraduría Nacional

El decreto también indica que la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó su viabilidad técnica y presupuestal para llevar a cabo las elecciones en la fecha establecida. Asimismo, se coordinará la organización del calendario electoral con la Delegación Departamental de Santander.

La convocatoria se comunicará oficialmente a la Alcaldía de Bucaramanga, la Personería Municipal y la Registraduría Nacional, con el fin de garantizar el cumplimiento de los plazos y disposiciones legales.

