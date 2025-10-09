Santander no está en el CONPES: ¿Qué pasará con las vías Curos-Málaga y Transversal del Carare?

Bucaramanga

La secretaria de infraestructura de Santander, Jesica Juliana Mendoza, cuestionó la decisión del Gobierno Nacional de dejar por fuera del documento CONPES, los proyectos viales Curos–Málaga y la Transversal del Carare, considerados estratégicos para la conectividad regional.

Según explicó Jesica Mendoza, aunque el Ministerio de Transporte sí había propuesto la asignación de recursos, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) no incluyó estas inversiones dentro de las prioridades nacionales.

“Lamentamos que el departamento de Santander no sea prioridad para el Gobierno Nacional. Nos sorprende, además, que, pese a los anuncios hechos en febrero por el propio presidente sobre la financiación de estos corredores, no se haya cumplido lo prometido”, señaló la secretaria de infraestructura departamental.

La funcionaria recordó que el presidente había prometido 540 mil millones de pesos para la vía Curos–Málaga y 780 mil millones para la Transversal del Carare, luego de las manifestaciones de las comunidades. Sin embargo, hasta la fecha esos recursos no se reflejan en el documento de política pública.

Mendoza, insistió en que la gobernación, bajo la dirección del general (r) Juvenal Díaz, continuará gestionando ante las autoridades nacionales para lograr las inversiones que necesita el departamento. Además, destacó que se logró firmar un convenio para que el recaudo del peaje Curos–Curití sea invertido exclusivamente en Santander y no en otros corredores del país.

“Seguimos haciendo el llamado al gobierno nacional para que cumpla con los compromisos adquiridos y priorice a Santander. Estas obras son vitales para la movilidad y el desarrollo de nuestras provincias”, afirmó.

Finalmente, sobre otra obra vial de interés, especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga, Jesica Mendoza secretaria de infraestructura informó que ya se notificaron 102 predios, 25 de ellos con escrituras, correspondientes a la ampliación del Anillo Vial, y anunció una próxima reunión con la Cámara de Comercio para presentar los avances y garantizar la transparencia de los proyectos de infraestructura departamental.