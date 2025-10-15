Registraduría fijó el calendario electoral para la nueva elección de alcalde de Bucaramanga

Bucaramanga

La Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Resolución 13206 del 14 de octubre de 2025, mediante la cual se establece el calendario electoral para la nueva elección de alcalde en el municipio de Bucaramanga, Santander, que se celebraría el domingo 14 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el documento, la decisión se adopta en cumplimiento del decreto 533 del 14 de octubre de 2025, expedido por la Gobernación de Santander, que convoca a los bumangueses a elegir un nuevo mandatario para completar el actual periodo de gobierno municipal.

El director de Gestión Electoral, Rafael Antonio Vargas González, firmó la resolución en la que se detallan las etapas, plazos y disposiciones legales que regirán el proceso electoral, con fundamento en la Constitución Política, el decreto Ley 1010 de 2000 y la Ley Estatutaria 1475 de 2011.

Así quedó el calendario del proceso electoral en Bucaramanga

Entre las principales fechas establecidas en el calendario se destacan:

14 de octubre de 2025: Inicia el registro de comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos, comités promotores del voto en blanco y periodo de recolección de apoyos. Publicación del censo electoral.

Inicia el registro de comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos, comités promotores del voto en blanco y periodo de recolección de apoyos. Publicación del censo electoral. 15 de octubre de 2025: Comienza el periodo de inscripción de candidatos para partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y comités promotores del voto en blanco.

Comienza el periodo de inscripción de candidatos para partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y comités promotores del voto en blanco. 29 de octubre de 2025: Finaliza el registro de comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos y comités promotores del voto en blanco. Vence el periodo de inscripción de candidatos.

Finaliza el registro de comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos y comités promotores del voto en blanco. Vence el periodo de inscripción de candidatos. 30 de octubre de 2025: Inicia el periodo de modificación de candidatos inscritos.

Inicia el periodo de modificación de candidatos inscritos. 6 de noviembre de 2025: Finaliza el periodo de modificación de candidatos inscritos (cinco días hábiles después del cierre de inscripción).

Finaliza el periodo de modificación de candidatos inscritos (cinco días hábiles después del cierre de inscripción). 8 de noviembre de 2025: Publicación de la relación de candidatos inscritos y envío a organismos competentes para certificación de inhabilidades.

Publicación de la relación de candidatos inscritos y envío a organismos competentes para certificación de inhabilidades. 21 de noviembre de 2025: Designación de los delegados del Consejo Nacional Electoral (15 días antes de la elección).

Designación de los delegados del Consejo Nacional Electoral (15 días antes de la elección). 28 de noviembre de 2025: Fecha límite para la designación de claveros y comisiones escrutadoras por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, la Alcaldía y la Gobernación (10 días hábiles antes de las elecciones).

Fecha límite para la designación de claveros y comisiones escrutadoras por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, la Alcaldía y la Gobernación (10 días hábiles antes de las elecciones). 29 de noviembre de 2025: Fecha límite para el sorteo y designación de jurados de votación, y para la modificación por revocatoria de inscripción por causas constitucionales o legales (15 días antes de la elección).

Fecha límite para el sorteo y designación de jurados de votación, y para la modificación por revocatoria de inscripción por causas constitucionales o legales (15 días antes de la elección). 2 de diciembre de 2025: Vence el plazo para inscripción de candidatos en caso de muerte o incapacidad física permanente (8 días antes de la votación).

Vence el plazo para inscripción de candidatos en caso de muerte o incapacidad física permanente (8 días antes de la votación). 4 de diciembre de 2025: Fecha límite para la publicación de listas de jurados de votación (10 días antes de la votación).

Fecha límite para la publicación de listas de jurados de votación (10 días antes de la votación). 7 de diciembre de 2025: Fecha límite para la postulación de testigos electorales ante el Consejo Nacional Electoral (hasta las 11:59 p. m. del domingo anterior a la elección).

Fecha límite para la postulación de testigos electorales ante el Consejo Nacional Electoral (hasta las 11:59 p. m. del domingo anterior a la elección). 12 de diciembre de 2025: Inicia la inmunidad de los miembros de la comisión escrutadora, sus secretarios y claveros (48 horas antes de iniciarse los escrutinios).

Inicia la inmunidad de los miembros de la comisión escrutadora, sus secretarios y claveros (48 horas antes de iniciarse los escrutinios). 14 de diciembre de 2025: Día de la elección de alcalde de Bucaramanga. Desde las 3:30 p. m. deben estar presentes los miembros de la comisión escrutadora en la sede del escrutinio. Inician escrutinios municipales a partir de las 4:00 p. m. hasta las 12:00 de la noche.

Desde las 3:30 p. m. deben estar presentes los miembros de la comisión escrutadora en la sede del escrutinio. Inician escrutinios municipales a partir de las 4:00 p. m. hasta las 12:00 de la noche. 15 y 16 de diciembre de 2025: Continuarán los escrutinios auxiliares y generales hasta concluir el proceso.

La Registraduría resaltó que todas las etapas del proceso estarán acompañadas por el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santander y las autoridades departamentales y municipales, garantizando la transparencia y legalidad de los comicios.

La resolución entra en vigencia a partir de su publicación y ya fue comunicada a las entidades competentes, incluyendo el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, la Gobernación de Santander y la Registraduría Especial de Bucaramanga.