Estamos comprometidos con primera fase del acuerdo: vocero de Fuerza de Defensa de Ejército Israel

Ataques a Irán / Capitán Roni Kaplan, vocero de la Fuerza de Defensa del Ejército de Israel.

El Gobierno de Israel, tras reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu, aprobó su adhesión a la fase inicial del plan de paz con Hamás, impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Esta etapa incluye el intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, un alto el fuego y la retirada parcial del Ejército israelí de Gaza. Netanyahu afirmó que están cerca de lograr el regreso de todos los rehenes.

Aunque Trump celebró el acuerdo como un “nuevo amanecer”, persisten dudas sobre su viabilidad y la posibilidad de alcanzar una estabilidad duradera en Medio Oriente.

En este contexto, el capitán Roni Kaplan, vocero de la Fuerza de Defensa del Ejército de Israel, pasó por los micrófonos de 6AM para hablar de la situación actual de este acuerdo.

