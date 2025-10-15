Hamás entrega dos ataúdes de rehenes y asegura haber recuperado todos los cuerpos que pudo alcanzar

El Ejército israelí informó que la Cruz Roja recibió este miércoles, 15 de octubre, dos nuevos ataúdes de rehenes fallecidos por parte de Hamás en el norte de la Franja de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa del país bajo órdenes del primer ministro, Benjamín Netanyahu, insisten en su exigencia al movimiento palestino para que “cumpla el acuerdo” y “tome las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes fallecidos”.

Entretanto, Hamás asegura haber entregado “todos los prisioneros vivos que tiene y los cuerpos que pudo alcanzar” y que, en cuanto a los rehenes fallecidos restantes, “se requieren grandes esfuerzos y equipos especiales para buscarlos y recuperarlos”. La organización afirma “hacer un gran esfuerzo para cerrar este asunto”.

Antes de la entrega de estos dos ataúdes, que ya fueron transferidos al Ejército israelí, Hamás ya había devuelto los restos de siete de los 28 rehenes fallecidos conocidos, junto con un octavo cuerpo que Israel dijo que no pertenecía a un cautivo.

Por otra parte, la organización ha entregado a Israel los 20 rehenes sobrevivientes a cambio de casi dos mil prisioneros palestinos liberados de cárceles israelíes, bajo un acuerdo de alto el fuego mediado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suscrito el lunes.

Israel aumenta la presión sobre Hamás para la entrega de los rehenes fallecidos restantes

El ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben Gvir, ha amenazado con cortar el suministro de ayuda a Gaza si Hamás no devuelve los restos de los soldados que aún se encuentran en el territorio.

Esto se suma a las declaraciones del primer ministro Netanyahu, quien afirmó que Israel no escatimará esfuerzos para que los cuerpos de los rehenes sean devueltos por Hamás.

Puntualmente, las amenazas de Israel se relacionan con la reapertura del paso en Rafah al sur de Gaza para la entrada de ayuda humanitaria. El país hebreo estudia restringir el ingreso hasta que el grupo islamista entregue todos los cuerpos.

Pese al acuerdo de alto al fuego, Israel continúa atacando la Franja de Gaza, de acuerdo con el reporte de la Defensa Civil local, que compartió que ocho palestinos fueron asesinados el miércoles por las fuerzas israelíes, que afirmaron que se trataban de gazatíes que habían traspasado la “línea amarilla” del acuerdo.