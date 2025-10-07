Dos años de guerra en Gaza: un recuento de las devastadoras cifras de la barbarie

El 7 de octubre de 2023, combatientes islamistas radicales de Hamás, en compañía de otros grupos armados palestinos, lanzaron un ataque sorpresa contra Israel, en el que unas 1.200 personas fueron asesinadas y otras 251 secuestradas, de acuerdo con la Associated Press.

Ese fue el desencadenante de una represalia desmedida de Israel, que emprendió de inmediato una ofensiva contra la sociedad civil en los territorios palestinos ocupados desde hace décadas.

Dos años después, la Franja de Gaza está en ruinas a causa de los centenares de ataques aéreos y terrestres que no han dejado de perpetrar las fuerzas militares israelíes bajo la orden del primer ministro, Benjamín Netanyahu, ni siquiera ante el reciente compromiso que asumió Hamás de entregar a los 47 rehenes que aún se encuentran retenidos en Gaza, a cambio de unos 250 palestinos prisioneros en el país hebreo, en el contexto del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Al menos 67.160 palestinos han sido asesinados por Israel en el enclave, al igual que unos 1.048 en Cisjordania. Unas 2.600 de estas personas perdieron la vida en puntos de entrega de ayuda humanitaria. Todo esto, según las cifras del Ministerio de Sanidad de Hamás y la Autoridad Palestina, consideradas fiables por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Cerca de 20 mil menores de edad han muerto a causa de los ataques israelíes en estos territorios. Como mínimo, mil no llegaron a cumplir su primer año de vida, según Sanidad gazatí.

Esto se traduce en que cada hora, desde que comenzó el asedio a la Franja de Gaza, han sido asesinadas entre tres y cuatro personas en Palestina, y de ellas, al menos, un niño.

Además, se estima que un 16% de las víctimas son mujeres y un 7%, mayores de 60 años. Si bien, las estadísticas de esta entidad no distinguen entre civiles y combatientes de Hamás, en mayo de este año, a través de una filtración de datos de la inteligencia militar israelí, se conoció que más del 80% de los muertos eran civiles.

Por otro lado, Sanidad contabiliza 459 palestinos muertos por desnutrición, de los cuales 154 son niños. No obstante, el Clúster Global de Nutrición de UNICEF indica que unos 51 mil menores de estos territorios sufren malnutrición.

“Si bien esta es la manifestación más reciente de este conflicto, estas no son las primeras víctimas ni tampoco lo fueron los civiles asesinados por Hamás hace dos años”, resalta Sandra Borda, experta en relaciones internacionales, quien dirige su crítica a la comunidad global, que “no ha logrado frenar ni controlar esto desde ningún punto de vista”.

Hace unas semanas, el ex jefe del Ejército de Israel, Herzi Halavi, confirmó que más de 200 mil palestinos han muerto o resultado heridos durante la barbarie. El alto mando militar renunció a su cargo en marzo de este año, después de 17 meses al frente de las tropas que asedian el enclave.

Sanidad gazatí, por su parte, lleva el registro de unas 170 mil personas heridas por la ofensiva de Israel a lo largo de estos dos años.

Las cuentas de la ONU: el número de muertos en Gaza sería diez veces superior a las estimaciones de Sanidad

Pero la Relatora Especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, va más allá. La abogada italiana sostuvo en una rueda de prensa en Ginebra que el número real de palestinos muertos en la Franja de Gaza podría ser más de diez veces superior al que reporta Sanidad. Esto situaría la cifra de víctimas letales en unas 680 mil personas.

Por cierto, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados de la ONU determinó a mediados de septiembre que Israel comete un genocidio contra los palestinos en Gaza.

Subrayan que los acontecimientos ocurridos desde el 7 de octubre de 2023 “no se han producido de forma aislada. Fueron precedidos por décadas de ocupación ilegal y represión bajo una ideología que exigía la expulsión de la población palestina de sus tierras y su reemplazo”.

Hace dos años, había cerca de dos millones de habitantes en la Franja. Cabe recordar que el enclave tiene una superficie cercana a los 360 km2. Eso quiere decir que es uno de los territorios más densamente poblados del mundo, en especial hacia el sur, donde hay zonas con más de nueve mil habitantes por km2, una situación que se ha recrudecido ante el desplazamiento continuo al que han sido sometidos los residentes.

“Cuando son edificios, hospitales o escuelas los que están siendo destruidos, es muy difícil llevar un conteo, porque además lo primero que se tiene que hacer es llevar ayuda a las víctimas”, tal como explica Ricardo Abello, experto en Derecho Internacional.

Israel arrasa hospitales, escuelas y toda clase de edificaciones en Gaza

“He sido desplazado unas 17 veces. Vinimos aquí, al centro, tras dejar la región norte bajo fuego y bombardeos. Busqué por todas partes en el centro y el sur, pero no encontré dónde vivir. Así que nos vimos obligados a dormir en la calle, en la acera, mi esposa, nuestros hijos y yo, porque no tenemos tienda de campaña”, relata a la AFP Fares Hamad, un gazatí de 39 años, cuya vivienda es una más de las miles arrasadas por las bombas de Israel.

Según un análisis realizado en julio por el Centro de Satélites de las Naciones Unidas, se identificaron 102.067 estructuras destruidas en la Franja de Gaza. Otras 90.745 estructuras han sufrido daños de mayor o menor medida, lo que corresponde a un 78% del total de edificaciones en el enclave.

Según la Organización Mundial de la Salud, a corte del 10 de septiembre, un 94% de los hospitales han sido destruidos. Hacia mayo, 19 de los 36 hospitales seguían operativos, en su mayoría, de forma parcial y con servicios limitados, de modo que el Grupo Temático de Salud reportó que estaban funcionando un 300% por encima de su capacidad.

El Derecho Internacional Humanitario establece de forma clara en su Protocolo I que “las unidades médicas serán respetadas y protegidas en todo momento y no serán objeto de ataque”.

Al respecto, Borda señala que “el legado más grave y preocupante de este conflicto es que tiene lugar en un momento del sistema internacional que muchos han denominado como la crisis del orden liberal, y parte de lo que ha hecho ese nuevo contexto es darle una carta blanca particularmente a Netanyahu para violar con grandes niveles de impunidad del derecho internacional humanitario como nunca habíamos visto”.

De acuerdo con la experta, “nunca se había visto un esfuerzo tan explícito, tan abierto y tan claro de simplemente asesinar y desplazar a población civil que no está en armas, que no está vinculada con iniciativas armadas y que no tiene cómo defenderse”

A propósito de la destrucción de hospitales, Mirvat, una gazatí, relató a Amnistía Internacional lo siguiente: “Mi hija, de 25 años, tiene cáncer, pero tuve que dejarla en la ciudad de Gaza porque no puede hacer el viaje a pie y porque mientras no pueda encontrar un refugio adecuado aquí, es imposible que se mueva. Necesita ir al hospital todos los meses para recibir tratamiento, algo que no ha podido hacer desde finales de agosto, porque la carretera desde donde vive en Tal al Hawa hasta la calle Al Nasr es demasiado peligrosa. Dejar a mi hija enferma es mi peor pesadilla”.

El 90% de las escuelas también han sido destruidas o sufrieron daños graves, de acuerdo con la ONU, cuya Agencia para los Refugiados de Palestina indica que unos 660 mil niños del enclave se ven privados de educación y corren el riesgo de convertirse en una “generación perdida”.

Además, la UNESCO detalla que al menos 110 sitios catalogados como bienes culturales han sido arrasados por la ofensiva israelí, entre ellos, 13 conventos religiosos y 77 edificios de interés histórico o artístico.

Pese a que el presidente Trump exigió a Israel que deje de bombardear Gaza, tras la aprobación parcial del plan de paz por parte de Hamás, en las últimas horas han continuado los ataques contra infraestructuras y edificios de la Franja, según confirmaron a EFE fuentes médicas y locales.