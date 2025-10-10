ONU anuncia plan de 60 días para Gaza con 170 mil toneladas de ayuda humanitaria

Ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. FOTO: Ali Jadallah/Anadolu via Getty Images / Anadolu

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) asegura estar lista para implementar un plan de 60 días para Gaza con 170 mil toneladas de ayuda humanitaria tan pronto entre en vigor el alto al fuego en Gaza.

Así lo anunció Tom Fletcher, jefe humanitario de la ONU, quien dijo se movilizarán “varios cientos” para llevar alimentos, medicamentos y otros productos de primera necesidad, cuyo ingreso no permite Israel desde hace meses.

“Nuestro plan detallado y probado está en marcha. Nuestros suministros, 170.000 toneladas de alimentos, medicamentos y otros bienes, están disponibles. Nuestros equipos valientes, expertos y decididos están preparados”, declaró Fletcher durante una videoconferencia desde Arabia Saudí.

“La hambruna debe revertirse en los lugares donde ha arraigado y prevenirse en los demás”, clamó Fletcher.

El plan proporcionará ayuda alimentaria a 2,1 millones de personas y asistencia nutricional más específica a 500 mil personas que padecen desnutrición severa.

Incluye distribución en especie, apoyo a panaderías y comedores comunitarios, y dinero en efectivo para que 200.000 familias adquieran los alimentos que elijan.

Por su parte, Antonio Guterres, secretario general de la organización, confirmó que “contamos con la experiencia, las redes de distribución y las relaciones comunitarias necesarias para actuar. Los suministros están listos y nuestros equipos están en alerta. Podemos ampliar de inmediato la asistencia alimentaria, hídrica, médica y de refugio”.

La ONU también pretende proporcionar servicios de agua y saneamiento a 1,4 millones de personas.

“Ayudaremos a reparar la red de distribución de agua (...) y las fugas de alcantarillado”, “retiraremos los residuos de las zonas residenciales y proporcionaremos productos de higiene, jabón, champú, detergentes y toallas sanitarias”, declaró el funcionario de la ONU.

Plan de la ONU incluye ayudas para la salud, educación y los refugios humanitarios

La ONU trabajará para restaurar el sistema de salud, que está “diezmado”, proporcionar más equipos y medicamentos, aumentar las evacuaciones médicas, desplegar más equipos médicos de emergencia y fortalecer la atención básica y la salud mental.

Se prevé la distribución de “miles de tiendas de campaña cada semana”. El plan también incluye la reapertura de centros educativos temporales para 700.000 niños.

“Para que todo esto sea posible, necesitamos diez cosas”, insistió Fletcher.

Entre estas condiciones mencionó el ingreso de “al menos 1,9 millones de litros de combustible cada semana”, el restablecimiento del gas para cocinar y la apertura de todos los cruces fronterizos con más escáneres para agilizar la autorización de los envíos y la seguridad.

También que la población asistida pueda acceder sin obstáculos a la ayuda enviada, así como fondos para el plan.

“Hasta la fecha, solo se ha financiado el 28% del plan humanitario de 4.000 millones de dólares para 2025 en los territorios palestinos”, lamentó.

La ONU necesitará fondos para superar las 170.000 toneladas de ayuda, especialmente en Israel, Jordania, Egipto y Chipre, que no serán suficientes para cubrir estos primeros 60 días.

“Seamos claros: este problema no desaparecerá en dos meses”, advirtió el alto funcionario.