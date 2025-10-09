Suspenden temporalmente operación de Transmetro en Barranquilla: ¿cuáles son las razones?

El Sistema de Transporte Masivo Transmetro anunció la suspensión temporal de su operación este jueves en Barranquilla, debido a bloqueos registrados sobre la Troncal Murillo, específicamente a la altura de las estaciones Joaquín Barrios Polo y Pacho Galán.

De acuerdo con la información preliminar, los bloqueos serían protagonizados por ciudadanos del municipio de Soledad, quienes protestan por el corte del servicio de energía eléctrica que afecta varios sectores. Esta situación ha generado congestión vehicular y dificultades en la movilidad del corredor vial.



Por su parte, Transmetro informó que la medida busca garantizar la seguridad de los usuarios, operadores y vehículos mientras se restablece el orden en la zona.

“Suspensión temporal. Por bloqueos en la Troncal Murillo, a la altura de las estaciones Joaquín Barrios Polo y Pacho Galán, se suspende temporalmente la operación del Sistema. Una vez se normalice el servicio será informado de manera oportuna.”, explicó a través de su cuenta de X.

Por ahora, el llamado a los usuarios es a planificar sus desplazamientos con anticipación y considerar rutas alternas mientras se reanuda la operación habitual del Sistema de Transporte Masivo.