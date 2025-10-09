El chicharrón y la yuca reinan este fin de semana en Baranoa y Polonuevo
El Atlántico se llena de sabor con el inicio de la Ruta 23.
Este fin de semana, del 11 al 13 de octubre, Baranoa celebra el XXII Festival del Chicharrón, donde más de 70 hacedores gastronómicos presentarán platos tradicionales e innovadores, acompañados de música, feria artesanal y el concurso al mejor chicharrón.
La fiesta continúa en Polonuevo con el V Festival del Cerdo y la Yuca, que, del 10 al 12 de octubre, reunirá a más de 60 matronas y productores. Los visitantes podrán disfrutar de platos como tacos de yuca con cerdo, carimañolas rellenas y cerveza de yuca, además de desfiles, música y feria gastronómica.
Este año, el festival en Baranoa rinde homenaje a los hermanos Jorge y Daniel Ariza Guzmán, pioneros de la gastronomía local.
En Polonuevo, la programación incluye muestras gastronómicas, desfiles y música, además de un reconocimiento especial a Adán Palma, símbolo del sabor tradicional del municipio.
Con estos festivales, la Gobernación del Atlántico reafirma su compromiso con el desarrollo cultural y turístico del departamento, impulsando el orgullo y las tradiciones de su gente.