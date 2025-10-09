Barranquilla

El chicharrón y la yuca reinan este fin de semana en Baranoa y Polonuevo

El Atlántico se llena de sabor con el inicio de la Ruta 23.

Foto: Gobernación del Atlántico

Foto: Gobernación del Atlántico

Valentina Utria

Este fin de semana, del 11 al 13 de octubre, Baranoa celebra el XXII Festival del Chicharrón, donde más de 70 hacedores gastronómicos presentarán platos tradicionales e innovadores, acompañados de música, feria artesanal y el concurso al mejor chicharrón.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La fiesta continúa en Polonuevo con el V Festival del Cerdo y la Yuca, que, del 10 al 12 de octubre, reunirá a más de 60 matronas y productores. Los visitantes podrán disfrutar de platos como tacos de yuca con cerdo, carimañolas rellenas y cerveza de yuca, además de desfiles, música y feria gastronómica.

Más información

¡Prográmese!

Este año, el festival en Baranoa rinde homenaje a los hermanos Jorge y Daniel Ariza Guzmán, pioneros de la gastronomía local.

En Polonuevo, la programación incluye muestras gastronómicas, desfiles y música, además de un reconocimiento especial a Adán Palma, símbolo del sabor tradicional del municipio.

Con estos festivales, la Gobernación del Atlántico reafirma su compromiso con el desarrollo cultural y turístico del departamento, impulsando el orgullo y las tradiciones de su gente.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad