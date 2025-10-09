El chicharrón y la yuca reinan este fin de semana en Baranoa y Polonuevo

Este fin de semana, del 11 al 13 de octubre, Baranoa celebra el XXII Festival del Chicharrón, donde más de 70 hacedores gastronómicos presentarán platos tradicionales e innovadores, acompañados de música, feria artesanal y el concurso al mejor chicharrón.

La fiesta continúa en Polonuevo con el V Festival del Cerdo y la Yuca, que, del 10 al 12 de octubre, reunirá a más de 60 matronas y productores. Los visitantes podrán disfrutar de platos como tacos de yuca con cerdo, carimañolas rellenas y cerveza de yuca, además de desfiles, música y feria gastronómica.

¡Prográmese!

Este año, el festival en Baranoa rinde homenaje a los hermanos Jorge y Daniel Ariza Guzmán, pioneros de la gastronomía local.

En Polonuevo, la programación incluye muestras gastronómicas, desfiles y música, además de un reconocimiento especial a Adán Palma, símbolo del sabor tradicional del municipio.

Con estos festivales, la Gobernación del Atlántico reafirma su compromiso con el desarrollo cultural y turístico del departamento, impulsando el orgullo y las tradiciones de su gente.