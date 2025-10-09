Barranquilla

Arranca licitación para la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla

El proyecto contará con una inversión de $180 mil millones.

Foto: Render presentado por la Alcaldía de Barranquilla

Valentina Utria

La Alcaldía de Barranquilla anunció la apertura del proceso de licitación para la ampliación y remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del país.

Invertirán $180 mil millones

El proyecto, que contará con una inversión de $180 mil millones provenientes de los recursos de los barranquilleros, busca convertir al “Metro” en un estadio de nivel internacional, con más de 60 mil sillas y modernas especificaciones técnicas que lo pondrán a la altura de los grandes escenarios del mundo.

“Acabamos de publicar la licitación para la ampliación y remodelación del estadio Metropolitano. Con una inversión de $180 mil millones de la platica de los barranquilleros, muy pronto el Metro será un estadio con más de 60 mil sillas y todas las especificaciones de un escenario de otro nivel.”, anunció el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, a través de su cuenta de X.

Según la administración distrital, las obras permitirán que el Metropolitano continúe siendo un orgullo para la ciudad y un referente del deporte en Colombia.

