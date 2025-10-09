Logramos evitar que la costa tenga racionamiento: Alejandro Castañeda, presidente de Andeg

Luego que Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), confirmara en días anteriores en entrevista con 6AM de Caracol Radio que no había gas suficiente para garantizar la operación normal de las plantas de generación térmica en la Costa Caribe, lo que podría derivar en restricciones o racionamientos en el suministro eléctrico si el Gobierno no toma decisiones urgentes.

También hizo un llamado, en su momento, al Gobierno nacional para que aplicara la resolución expedida hace dos semanas, que permite priorizar el uso del gas natural para generación eléctrica en lugar del consumo industrial.

La costa ya no tendrá racionamiento

Hoy, el dirigente de la ANDEG, nuevamente en entrevista con 6AM confirmó que no habrá racionamiento: “Se hizo un trabajo largo, negociaciones con los diferentes productores de gas una vez salió la circular expedida por el ministerio, la buena noticia es que hasta las 2 de la mañana que se trabajó, se logró conseguir las cantidades de gas suficientes para evitar que la costa tenga un racionamiento de energía eléctrica”.

Ecopetrol tuvo un papel fundamental en el que logró conseguir el gas para que a partir de mañana se pueda abastecer a la región caribe. “Lo que falta es que la empresa informe ese gas de dónde viene, si es de su propio consumo, si es que efectivamente no le va a entregar a alguien gas, pero es una labor que ya les corresponde a ellos”.

Por ahora no hay gas sobrante, es un gas que se está utilizando para reinyectar en otros campos para sacar petróleo o es gas que consume Ecopetrol en su refinería y campos de producción o al final de día puede ser un gas que estaba contratado.

Por otra parte, cabe recordar que el presidente Gustavo Petro había hecho un llamado en sus redes sociales, en días anteriores, sobre la exportación de gas, recordó que la “importación de gas natural ha existido hace años y desde anteriores gobiernos”, y denunció que “solo hay un punto privado a donde llevan el gas importado y el dueño es el dueño de un diario”.

Indicó también que sí habrá exportación de gas, pero sin monopolios. Su decisión se basa en lo que establece la Constitución Nacional, por lo que aseguró: “Habrá gas importado por Ecopetrol más barato que el que importaban antes y en competencia”.