González y Quimbayo sellan alianza para lograr la rectoría de la Uniatlántico

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció a través de un video publicado en sus redes sociales la unión de los candidatos Wilson Quimbayo y Álvaro González, quienes decidieron sumar fuerzas en la contienda por la rectoría de la Universidad del Atlántico.

Según Benedetti, esta alianza representa un movimiento clave dentro de la carrera por el máximo cargo de la institución, que ya avanza hacia su fase definitiva.

La unión busca fortalecer la opción de ambos candidatos frente a sus competidores: Danilo Hernández, Leyton Barrios y Alcides de Jesús Sierra, quienes también continúan en la disputa tras la consulta realizada recientemente en la universidad.

“Aquí está el ganador”: dijo el ministro

“Aquí están dos amigos míos, Quimbayo (Wilson) y González (Álvaro). Me he enterado que unieron fuerzas. Los dos son candidatos a la rectoría de la Universidad del Atlántico. Cada uno tiene sus votos para salir elegido. Al unirse ellos, entre ellos, está el ganador. Aquí está el ganador”, afirmó el ministro Benedetti.

La elección del nuevo rector está prevista para este viernes 10 de octubre, cuando el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico sesionará para definir quién ocupará el cargo en el próximo periodo.