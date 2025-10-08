Hoy martes 8 de octubre habrá cortes de energía en Barranquilla y el Atlántico: ¿en qué sectores?

La empresa Air-e, actualmente intervenida por el Gobierno, anunció que este miércoles 8 de octubre adelantará trabajos de mantenimiento eléctrico en varias zonas del departamento del Atlántico, incluyendo un sector de Barranquilla.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En la capital del departamento, el barrio Villa Santos, al norte de la ciudad, se verá afectado por una interrupción del servicio eléctrico entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., debido al cambio de un poste en la carrera 49C con calle 102. Este trabajo busca garantizar la seguridad de los equipos técnicos que ejecutarán la maniobra programada.

Suspensión del servicio en municipios del sur del Atlántico

De manera simultánea, Air-e ejecutará mantenimiento preventivo en distintos municipios del sur del Atlántico, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico en estas zonas.

Para garantizar la correcta ejecución de las labores, será necesario suspender el suministro de energía entre las 8:00 a.m. y las 5:50 p.m. en los siguientes sectores:

Manatí : zona urbana y rural, incluyendo sectores y fincas aledañas a la vía Manatí–Carreto, así como desde el kilómetro 3 hasta el kilómetro 10 de la carretera Manatí–Sabanalarga.

: zona urbana y rural, incluyendo sectores y fincas aledañas a la vía Manatí–Carreto, así como desde el kilómetro 3 hasta el kilómetro 10 de la carretera Manatí–Sabanalarga. Santa Lucía : área urbana y rural, especialmente en el sector de Las Compuertas, vía Santa Rosa.

: área urbana y rural, especialmente en el sector de Las Compuertas, vía Santa Rosa. Suan : cortes en toda su extensión urbana y rural, incluyendo el corregimiento de Algodonal.

: cortes en toda su extensión urbana y rural, incluyendo el corregimiento de Algodonal. Candelaria : afectaciones en los corregimientos de Bohórquez, Leña y Carreto, así como sectores y fincas cercanas a la vía Bohórquez.

: afectaciones en los corregimientos de Bohórquez, Leña y Carreto, así como sectores y fincas cercanas a la vía Bohórquez. Campo de la Cruz: interrupción del servicio en sectores urbanos y rurales.

Air-e recordó a los usuarios tomar las medidas necesarias durante el tiempo que duren los trabajos y reiteró su compromiso con el mejoramiento continuo del servicio eléctrico en la región.