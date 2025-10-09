Médicos Sin Fronteras se retira de Panamá tras la drástica reducción de migrantes por el Darién

Luego de casi cuatro años de trabajo humanitario, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció el cierre de sus operaciones en Panamá, donde había centrado su labor en la atención médica y psicológica a personas migrantes que cruzaban la selva del Darién rumbo a Norteamérica.

“Médicos Sin Fronteras concluyó actividades médico-humanitarias en el país, enfocadas principalmente en la atención a personas migrantes en tránsito hacia Norteamérica. El cierre se produce debido a la significativa disminución del flujo migratorio como resultado de los cambios en las políticas regionales”, indicó la organización en un informe.

Desde abril de 2021 hasta agosto de 2025, los equipos de MSF realizaron más de 163.000 consultas médicas y 8.100 atenciones de salud mental, entre ellas 1.955 a sobrevivientes de violencia sexual.

¿Disminución del flujo migratorio?

La disminución del paso de personas por la selva —que durante años se convirtió en una de las rutas más peligrosas del mundo— se hizo evidente a partir de julio de 2024, cuando comenzaron a reforzarse los controles de seguridad fronteriza y aumentó la incertidumbre política en Venezuela.

La tendencia se profundizó tras la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, en enero de 2025, cuando su Gobierno suspendió programas de asilo y refugio, además de endurecer las medidas migratorias.

De acuerdo con fuentes humanitarias, la reducción en el tránsito de migrantes también responde al mayor respaldo del Gobierno estadounidense a los países de la región para contener la crisis migratoria, lo que ha modificado las dinámicas de movilidad entre Colombia, Panamá y Centroamérica.

Sin embargo, la caída en el número de cruces deja un nuevo desafío para las autoridades fronterizas: la recuperación ambiental del Darién. Tanto Colombia como Panamá reconocen que la limpieza de las zonas afectadas por el tránsito masivo de migrantes requerirá una inversión superior a 10 millones de dólares, debido al impacto ecológico y logístico que dejó el paso de cientos de miles de personas durante los últimos años.