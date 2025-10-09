Hallan sin vida al niño que cayó a un río al intentar cruzar en garrucha a 40 m de altura en Dabeiba

Anorí, Antioquia

Fue hallado sin vida el niño de 9 años que había caído al río Sucio desde una garrucha artesanal en zona rural del municipio de Dabeiba, occidente de Antioquia.

El menor, identificado como Uriel García Jumi, que pertenecía a una comunidad indígena de Mutatá, perdió el equilibrio cuando intentaba cruzar en la plataforma que cuelga a 40 metros de altura, junto a su madre y hermano de 13 años.

El accidente ocurrió en el sector de Alto Bonito, antes del túnel de La Llorona, una zona montañosa donde las comunidades campesinas e indígenas dependen de las garruchas para desplazarse entre veredas y transportar productos agrícolas. Aunque el uso de estas estructuras está prohibido para el transporte de personas, la falta de vías y los altos niveles del río Sucio durante la temporada de lluvias obligan a muchas familias a arriesgar su vida para movilizarse.

Luego de una búsqueda por parte de Bomberos Dabeiba, la comunidad y nuestro equipo de plataformas tecnológicas aéreas, fue hallado sin vida el menor de 9 años que cayó al río Sucio de una garrucha privada usada para el desplazamiento de productos agrícolas.



Labores de búsqueda

La búsqueda del menor se extendió durante dos días con la participación del Cuerpo de Bomberos de Dabeiba, habitantes de la zona y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), que desplegó su equipo de plataformas tecnológicas aéreas para sobrevolar el cauce del río y los sectores de difícil acceso con drones especializados.

Las difíciles condiciones del terreno, las lluvias de las últimas horas y la fuerza del caudal complicaron las labores de rescate. Sin embargo, la unión entre los organismos de socorro y la comunidad permitió ubicar el cuerpo del niño en el sector de Llano Rico, aguas abajo del lugar donde ocurrió el accidente.

Desde la Gobernación de Antioquia lamentaron el hecho y expresaron su solidaridad con los familiares del menor. “Lamentamos profundamente este hecho y enviamos un abrazo solidario y nuestras condolencias a la familia”, señaló el DAGRAN a través de sus redes sociales.

El alcalde de Dabeiba reiteró el llamado al Gobierno Nacional y al Departamento de Antioquia para que se adelanten proyectos de infraestructura. En esta zona, al menos once veredas dependen de este sistema artesanal para comunicarse y transportar alimentos o productos agrícolas.