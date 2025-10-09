Medellín

Hallan sin vida al niño que cayó a un río al intentar cruzar en garrucha a 40 m de altura en Dabeiba

El menor indígena perdió el equilibrio cuando cruzaba el Río Sucio junto a su madre y hermano de 13 años.

Garrucha en Dabeiba, Antioquia. Foto: Cortesía.

Laura Sampedro

Anorí, Antioquia

Fue hallado sin vida el niño de 9 años que había caído al río Sucio desde una garrucha artesanal en zona rural del municipio de Dabeiba, occidente de Antioquia.

El menor, identificado como Uriel García Jumi, que pertenecía a una comunidad indígena de Mutatá, perdió el equilibrio cuando intentaba cruzar en la plataforma que cuelga a 40 metros de altura, junto a su madre y hermano de 13 años.

El accidente ocurrió en el sector de Alto Bonito, antes del túnel de La Llorona, una zona montañosa donde las comunidades campesinas e indígenas dependen de las garruchas para desplazarse entre veredas y transportar productos agrícolas. Aunque el uso de estas estructuras está prohibido para el transporte de personas, la falta de vías y los altos niveles del río Sucio durante la temporada de lluvias obligan a muchas familias a arriesgar su vida para movilizarse.

Labores de búsqueda

La búsqueda del menor se extendió durante dos días con la participación del Cuerpo de Bomberos de Dabeiba, habitantes de la zona y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), que desplegó su equipo de plataformas tecnológicas aéreas para sobrevolar el cauce del río y los sectores de difícil acceso con drones especializados.

Las difíciles condiciones del terreno, las lluvias de las últimas horas y la fuerza del caudal complicaron las labores de rescate. Sin embargo, la unión entre los organismos de socorro y la comunidad permitió ubicar el cuerpo del niño en el sector de Llano Rico, aguas abajo del lugar donde ocurrió el accidente.

Desde la Gobernación de Antioquia lamentaron el hecho y expresaron su solidaridad con los familiares del menor. “Lamentamos profundamente este hecho y enviamos un abrazo solidario y nuestras condolencias a la familia”, señaló el DAGRAN a través de sus redes sociales.

El alcalde de Dabeiba reiteró el llamado al Gobierno Nacional y al Departamento de Antioquia para que se adelanten proyectos de infraestructura. En esta zona, al menos once veredas dependen de este sistema artesanal para comunicarse y transportar alimentos o productos agrícolas.

