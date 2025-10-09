Alcalde Federico Gutiérrez advierte sobre nueva convocatoria de marchas pro-Palestina en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que distintos colectivos han convocado nuevas marchas pro-Palestina para este viernes 10 de octubre en varias ciudades del país, incluida la capital antioqueña.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario aseguró que estas movilizaciones estarían siendo promovidas por “colectivos violentos que maneja el gobierno Petro”, y señaló que su objetivo sería “desviar la atención sobre los escándalos de corrupción que involucran a sus amigos y sobre las capturas que relacionan al exalcalde Daniel Quintero y a su hermano con el saqueo de Medellín”.

El alcalde Gutiérrez también cuestionó que las marchas pretendan “incendiar las ciudades gobernadas por la oposición”, al tiempo que reiteró su compromiso de “defender a Medellín y su gente” de hechos de violencia durante las manifestaciones.

Sobre la marcha anterior

En la más reciente movilización pro-Palestina en Medellín hubo enfrentamientos entre manifestantes y la Fuerza Pública, en la que varios grupos encapuchados causaron daños en la ciudad. En esa ocasión, la Administración Distrital denunció la participación de colectivos vinculados con actos de vandalismo y anunció medidas para prevenir nuevos desórdenes.

👁️ Medellín y toda Colombia 🇨🇴.

Han convocado de nuevo para mañana viernes las marchas pro Palestina con los colectivos violentos que maneja el gobierno Petro.

Su intención es desviar la atención sobre los escándalos de corrupción de sus amigos, los que se robaron a Medellín.… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 9, 2025

Finalmente, Gutiérrez advirtió que los próximos meses serán “duros” en materia política y de orden público, pero insistió en que la ciudad “se mantendrá firme y unida frente a cualquier intento de desestabilización”.