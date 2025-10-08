Luto en el fútbol mundial: Falleció Miguel Ángel Russo, exDT de Millonarios

Miguel Ángel Russo celebra el título de Liga alcanzado con Millonarios en el segundo semestre del 2017. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) *** Local Caption *** Miguel Angel Russo / Gabriel Aponte

El mundo del fútbol está de luto, luego de que se confirmará este miércoles el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, con un recordado paso por Millonarios.

Russo, de 69 años, se quedaba hospitalizado en su casa con cuidados especiales en los últimos días, acompañado de sus familiares. Los más recientes informes desde Argentina eran poco alentadores, detallando que sus condiciones de salud no eran las mejores.

Este lunes, Juan Román Riquelme, sus compañeros en el cuerpo técnico de Boca y algunos jugadores, asistieron a su casa. Según reportó la prensa, el impacto y el golpe por la salud del entrenador había hecho mella al interior del grupo de jugadores.

Su recordado paso por Millonarios

Miguel Ángel Russo dirigió a Millonarios durante los años 2017 y 2018, conquistando dos títulos con el club. En el 2017-II se quedó con el título de la Liga ante Independiente Santa Fe, una estrella 15 inolvidable para la institución; en el 2018, le ganó la Superliga a Nacional en Medellín.

En Bogotá, Russo libró otra batalla, un cáncer de próstata al que le ganó con creces y con el que lidió mientras disputaba la final del fútbol colombiano. Posterior a ello, se vio afectado por una bacteria, la cual lo alejó de los campos de juego en el 2018, impidiéndolo celebrar el título de la Superliga.

En la rueda de prensa de agradecimiento tras volver a entrenar luego de superar sus problemas de salud, Miguel Ángel Russo, en su mensaje de agradecimiento, dio una de sus frases más celebres, “todo se cura con amor”, llevándose un sonoro aplauso de los periodistas allí presentes.

🎥 Esto se cura con amor: Russo agradeció emocionado a @MillosFCoficial y sus hinchas por el apoyo durante su cirugía https://t.co/Z6QSrGJRxk pic.twitter.com/JuaZm4OCbQ — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) January 29, 2018

Millonarios también se unió a los mensajes de condolencia tras la partida de Miguel Ángel Russo. "Millonarios FC, su presidente Enrique Camacho, presidente de la Junta Directiva Gustavo Serpa, la Junta Directiva, el equipo profesional, cuerpo de apoyo y administrativo lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo amigo cercano y leyenda embajadora. Siempre te recordaremos Miguel“.

Millonarios FC, su presidente Enrique Camacho, presidente de la Junta Directiva Gustavo Serpa, la Junta Directiva, el equipo profesional, cuerpo de apoyo y administrativo lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo amigo cercano y leyenda embajadora.… pic.twitter.com/01lzjEjuvo — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 8, 2025

Otros logros en su carrera

Como futbolista, Miguel Ángel Russo jugó únicamente para Estudiantes de La Plata, desde 1975 hasta 1988, siendo campeón del fútbol argentino en 1983, 1984 y 1985.

Como entrenador, tuvo una extensa trayectoria, dirigiendo a varios clubes de Argentina, en Europa e incluso en Asia. Contando sus dos títulos con Millonarios, conquistó 11 títulos, el más importante de todos, la Copa Libertadores ganada con Boca Juniors en el 2007, la última Copa alcanzada por el Xeneize hasta la fecha.