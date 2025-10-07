¡Fuerza Miguel! Millonaros envía un emotivo mensaje de aliento a Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo con los dos trofeos que ganó como director técnico de Millonarios / Twitter: @MillosFCOficial.

Miguel Ángel Russo atraviesa una difícil situación en Argentina. El hoy entrenador de Boca Juniors se encuentra hospitalizado en su casa y, según informó el mismo club, su “pronóstico es reservado”.

Según han informado algunos medios partidarios de Boca este martes, Russo se encuentra en una situación “muy delicada”. Su cuerpo técnico lo visitó durante este lunes y tanto ellos como el grupo de jugadores se encuentra bastante afectado por el estado del director técnico.

Mensaje de Millonarios

Millonarios, como tantos otros clubes donde militó Miguel Ángel Russo, jugadores, aficionados y demás protagonistas del mundo del fútbol, envió un mensaje de aliento para el entrenador de 69 años.

"Desde Millonarios FC, equipo profesional, directivos, cuerpo de apoyo y administrativo, enviamos un mensaje de fortaleza a nuestro querido Miguel Ángel Russo y toda su familia ¡Mucha fuerza Miguel! ¡La Familia Azul está contigo!“, publicó el club en sus redes sociales, junto a una foto de Russo con los dos trofeos que ganó en el equipo.

Desde Millonarios FC, equipo profesional, directivos, cuerpo de apoyo y administrativo, enviamos un mensaje de fortaleza a nuestro querido Miguel Ángel Russo y toda su familia.



¡Mucha fuerza Miguel! 🙌💙 ¡La Familia Azul está contigo!



"𝓣𝓸𝓭𝓸 𝓼𝓮 𝓬𝓾𝓻𝓪 𝓬𝓸𝓷 𝓪𝓶𝓸𝓻" ✨ pic.twitter.com/PXDbshRjnT — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 7, 2025

Miguel Ángel Russo dirigió a Millonarios durante el 2017 y el 2018, ganando dos títulos inolvidables para la institución. La estrella 15 que se consiguió contra Independiente Santa Fe en la Liga 2017-II y la Superliga 2018, ganada nada más y nada menos que contra Atlético Nacional en Medellín.

En aquel entonces, Russo superó una fuerte prueba de salud al enfrenta un cáncer de próstata. El argentino, posterior a ello, estuvo ausente varios días por una bacteria, la cual no le permitió dirigir la final de la Superliga ante Nacional.