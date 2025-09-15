Video: Emotivo reencuentro entre Miguel Russo y Jáminton Campaz en el juego entre Rosario y Boca

Miguel Ángel Russo y su reencuentro con Jáminton Campaz / Getty Images - ESPN.

Miguel Ángel Russo reapareció en el banquillo de Boca Juniors este domingo, en el clásico ante Rosario Central que se disputó en el Gigante de Arroyito. El técnico se encontraba ausente debido a una infección urinaria que lo obligó a ser hospitalizado.

Emotivo reencuentro con los jugadores de Rosario Central

La postal del partido fue sin duda el reencuentro de Miguel Ángel Russo con sus exdirigidos en Central. Los jugadores del plantel hicieron fila para saludar al entrenador de 69 años; Jáminton Campaz, por su parte, lo abrazó en dos oportunidades.

Campaz lo saludó inicialmente, luego volvió a hacer la fila detrás de sus compañeros, para entregarle un obsequio a Russo, quien estaba acompañado en el banco de Boca Juniors por el colombiano Juvenal Rodríguez, entrenador de arqueros.

¡La fila era interminable! Todos los jugadores de Rosario Central se acercaron al banco de Boca para saludar con respeto a Miguelo Russo. pic.twitter.com/7QS1AzoHIs — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025

En el 2023, Rosario Central ganó la Copa de la Liga de la mano de Miguel Ángel Russo. En el caso concreto de Jáminton Campaz, alcanzó una de sus mejores versiones con el entrenador argentino, quien siempre lo respaldó y elogio.

Golazo de Ángel Di María

Ya en el partido, Boca Juniors y Rosario Central empataron 1-1. El gol de Boca fue obra de Rodrigo Battaglia; mientras que Ángel Di María igualó las acciones con un espectacular gol olímpico.