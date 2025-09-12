Miguel Ángel Russo regresó a los entrenamientos de Boca Juniors: así se le vio / @BocaJrsOficial

¡Muy buenas noticias desde territorio argentino por cuenta de Miguel Ángel Russo! Este jueves 11 de septiembre, Boca Juniors informó que el experimentado entrenador regresó a los entrenamientos, tras cumplir con unos días de reposo por cuenta de una infección urinaria.

La grata noticia llega en la previa del crucial partido frente a Rosario Central por la Liga Argentina. Y es que, aunque el exentrenador de Millonarios mostró deseos de volver a la práctica del equipo, los médicos le indicaron que continuara su reposo.

La situación de Russo en su tercer ciclo con Boca es seguida cautelosamente por los dirigentes, que están dispuestos a otorgarle el tiempo que sea necesario para su recuperación, aunque de momento no hubo pronunciación oficial.

Miguel, de 69 años, dirigió por última vez en el triunfo 2-0 sobre Aldosivi y poco después fue internado en una clínica de Buenos Aires para someterse a una serie de estudios.

Así se vio a Miguel Ángel Russo en los entrenamientos de Boca Juniors

“Tu alegría es la nuestra, querido Miguel”, publicó Boca Juniors en sus redes sociales. Al emotivo mensaje le agregó una foto y un video del experimentado entrenador saludando a toda la plantilla de futbolistas.

Véalo a continuación:

Tu alegría es la nuestra, querido Miguel 💙💛💙 pic.twitter.com/4uuRItioE0 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 11, 2025

Aún no está confirmado si Miguel Ángel Russo pueda viajar para dirigir a Boca Junior el domingo ante Rosario Central, otro club que pasó por sus manos y en el que dejó un grato recuerdo. Mientras se espera la decisión final, al DT se le ve feliz en su regreso al campo.

El duelo es crucial para ambos equipos, que están en distintos grupos en el Clausura, pero comparten el segundo puesto en la tabla anual. Esta otorga dos plazas para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026 y una a las rondas previas de clasificación.