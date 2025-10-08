Leonardo Castro dio noticia alentadora para el hincha de Millonarios tras la victoria ante América

Leonardo Castro volvió a darle alegría al hincha de Millonarios. El risaraldense regresó al gol luego de más de 7 meses sin encontrarse con las redes, pues superó una grave lesión de fractura de peroné y, tras su regreso a las canchas, no había podido marcar en los cinco partidos disputados.

Esta vez marcó el gol de una victoria clave para el cuadro Embajador en el clásico ante América. Lo hizo desde el punto penal al minuto 90′ para el 2-1 final, en lo que fue un grito de desahogo a nivel personal y la satisfacción de los tres puntos importantes en la aspiración de ingresar a los cuadrangulares.

Leo Castro y unas palabras que ilusionan al hincha de Millonarios

En rueda de prensa, Castro habló de la importancia del hincha en la victoria contra América. Además, se refirió a una situación que los aficionados esperan con ansias: la renovación de su contrato.

“Creo que el hincha siempre ha sido primordial para el equipo y a uno lo miden es por los goles. La confianza estuvo dese el primer momento que volví, faltaba el gol y ya complementa toda la confianza y esperamos que lleguen más goles”, inició diciendo sobre la afición.

Sobre el aliento, fundamental para lograr el triunfo, agregó: “El hincha es primordial, fundamental y más cuando vamos con un resultado abajo. Cuando hacemos el empate, la hinchada empezó a alentar y sabíamos que con la motivación de la hinchada íbamos a lograr la victoria y fue porque el equipo se vio diferente y ahí fue donde llega el penal”.

¿Qué dijo sobre su renovación de contrato? El delantero de 33 años aseguró que la extensión de su vínculo va encaminada: “El tema va bien. Siempre he dicho que la primera palabra la tiene Millonarios, estamos finalizando conversaciones y muy pronto puede llegar la renovación”.

Castro, que llegó a Millonarios en enero de 2023, termina su contrato en la institución el 31 de diciembre de 2025 y es la gran figura de este equipo. Con el equipo azul ha disputado 114 partidos, dejando un saldo de 51 goles y 7 asistencias.

Millonarios, sin margen de error

Al conjunto dirigido por Hernán Torres no le queda margen de error para lograr la clasificación. Está a tres puntos del octavo y en el calendario le restan Pereira (V), Bucaramanga (L), Santa Fe (V), Once Caldas (L), Envigado (V) y Boyacá Chicó (V).

“Nosotros toda esta semana hemos hablado de que no se puede tener margen de error, tenemos que ganar todos los partidos para poder entrar, demostramos que sí podemos y lo demostramos en un partido que estuvo de tú a tú, sin bajar los brazos y todo el mundo corriendo parejo. Ya nos metimos que no podemos tener margen de error”, dijo Castro al respecto.