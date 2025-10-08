Liga Colombiana

🔴Millonarios vs. América de Cali EN VIVO: por la fecha 14 de la Liga Colombia, siga acá el partido

El clásico entre ‘Embajadoras’ y ‘Escarlatas’ se juegan un partido decisivo fuera del grupo de los ocho.

Millonarios vs. América de Cali por Liga Colombiana / Colprensa

Laura Reina

