🔴Millonarios vs. América de Cali EN VIVO: por la fecha 14 de la Liga Colombia, siga acá el partido

En el cierre de la fecha 14 de la <b>Liga Colombiana,</b> se enfrentarán <b>Millonarios y América de Cali </b>por le clásico 270 entre estos dos clubes, el compromiso se disputará en el estadio Nemecio Camacho El Campín. Este duelo se da con los dos equipos fueran del grupo de los ocho, ambos con 14 unidades en busca de una posible clasificación. Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/10/05/millonarios-y-america-de-cali-se-enfrentan-por-liga-conozca-aca-el-historial-de-enfrentamientos/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/05/millonarios-y-america-de-cali-se-enfrentan-por-liga-conozca-aca-el-historial-de-enfrentamientos/"><b>Millonarios y América de Cali se enfrentan por Liga: conozca acá el historial de enfrentamientos</b></a>El mal arranque de ambos conjuntos, los dejan en este duelo como rivales directos, <b>el que pierda este partido quedará prácticamente eliminado</b> del campeonato. Además, será <b>el regresó de David González </b>exentrenador de Millonarios, quien dejó el equipo por malos resultados, luego fue confirmado por los ‘escarlatas’ durante este mismo semestre, y por ende no podrá dirigir desde el banquillo de suplentes.Millonarios llega a este partido, tras la derrota ante Nacional 2-0 en el Atanasio Girardot en la jornada anterior del FPC. Los dirigidos por <b>Hernán Torres</b>, <b>se ubican en la casilla 16 de la tabla de posiciones con 14 unidades,</b> necesita asegurar los tres puntos para seguir en la pelea por un cupo a los cuadrangulares finales.Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/10/07/ultima-hora-sale-ricardo-el-gato-perez-de-la-direccion-deportiva-de-millonarios/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/07/ultima-hora-sale-ricardo-el-gato-perez-de-la-direccion-deportiva-de-millonarios/"><b>Última hora: Sale Ricardo ‘el Gato’ Pérez de la dirección deportiva de Millonarios</b></a>Por su parte, el equipo americano se encuentra en la misma situación, tuvo un muy mal arranque, que lo deja en la <b>posición 14 con la misma cantidad de puntos, </b>ahora se aferra a las posibilidades una clasificación.El último partido jugado entre estos equipos fue el 16 de abril del 2025, <b>en el estadio Pascual Guerrero en Cali con un empate 0-0, </b>correspondiente a la fase del todos contra todos del primer semestre del torneo colombino