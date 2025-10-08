Hernán Torres y su contundente declaración: “Había que ganar sí o sí, juegue mal o bien”

Se cerró la fecha 14 de la Liga Colombiana con el duelo entre Millonarios y América de Cali en el estadio El Campín. El conjunto Embajador remontó el partido y se quedó con el triunfo frente al Escarlata (2-1), gracias a los goles de Dewar Victoria (75′) y de Leonardo Castro (90′), volviendo a despertar la ilusión de entrar a la zona de clasificación.

Declaraciones de Hernán Torres

Posterior a la victoria de Millonarios, el director técnico, Hernán Torres asistió a la rueda de prensa acompañado del jugador Leonardo Castro, en donde analizó el partido, reveló el objetivo del equipo capitalino y habló sobre los cuadrangulares.

“Fue un partido difícil y complejo. Con un resultado adverso, teníamos que controlarnos nosotros, quería más fútbol generación, ideas, tenencia y posesión de pelota vertical; los cambios son una lotería y por fortuna se dieron los cambios”, inició Hernán Torres hablando sobre el análisis del partido.

Continuó revelando que el objetivo de Millonarios es ganar todos los compromisos que restan de la Liga Colombiana: “El mensaje ha sido desde que llegamos conseguir tres puntos en cada juego que tengamos, ya llevamos 17 puntos, cuando llegamos teníamos 4, quedan 18 puntos en disputa; es sumar y sumar”.

“El primer tiempo Millonarios jugó bien, nos faltó el gol, se paró bien; en el segundo tiempo; no tuvimos buen fútbol, llegó el gol muy rápido y nuestro equipo mostró jerarquía y carácter y a veces los partidos hay que jugarlos con jerarquía y carácter. Había que ganar sí o sí, juegue mal o bien, había que ganarlo y se consiguió la meta. Hoy mostraron la jerarquía, comprábamos que sí podemos contra las adversidades; nos mostramos que somos capaces”, señaló el técnico.

"HABÍA QUE GANAR SÍ O SÍ, JUGANDO BIEN O JUGANDO MAL"



Por último el entrenador habló sobre los cuadrangulares y mencionó que su objetivo es lograr entrar a los ocho mejores, aunque no es un camino fácil: “Estamos trabajando duro, con ganas, para conseguir lo que queremos, que es clasificar. Vamos por buen camino, pero tenemos que tener regularidad, un remate de torneo importante y esperamos conseguirlo; no estamos ahorrando nada”.