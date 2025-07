“Que se vaya a casa con la familia y se dedique a vivir”: emotivo mensaje de Oscar Ruggeri a Russo

Boca Juniors no levanta cabeza. El 2025 del cuadro xeneize ha ido de fracaso en fracaso: desde la eliminación en segunda fase previa de Copa Libertadores, pasando por la triste actuación en el Mundial de Clubes, hasta la reciente eliminación en Copa Argentina. Todo un cúmulo de decepciones que tiene al hincha sumamente enojado.

Justamene en los dos últimos fracasos estuvo presente Miguel Ángel Russo, experimentado entrenador que atraviesa su tercer ciclo en el club. Como era de esperarse, las críticas en su contra no han cesado y varias personalidades del fútbol han salido en defensa del estratega de 69 años.

Miguel Ángel Russo durante el Mundial de Clubes con Boca Juniors. (Photo by Andy Lyons - FIFA/FIFA via Getty Images) / Andy Lyons - FIFA Ampliar

Oscar Ruggeri y su emotivo consejo a Russo

El exfutbolista Oscar Ruggeri aprovechó su espacio en ESPN para enviar unas emotivas palabras hacia Miguel Ángel Russo, con quien afirma tener una buena relación.

“Es un tema bastante delicado. Los que apreciamos a Miguel y tenemos buena relación, sabemos que está pasando por una enfermedad y no sé si está en condiciones para estar parado en un entrenamiento o en una cancha... Realmente me duele porque lo recontra conozco, fuimos compañeros y sé cómo es“, sentenció.

En este sentido, el ‘Cabezón’, como se lo apoda, sentenció que Russo “no está en condiciones para dirigir” a Boca, teniendo en cuenta el estrés constante con el que se vive y las durísimas críticas que se viven día tras día.

“Miguel no debió haber agarrado a Boca. Cuando hay casos de enfermedades en el medio... Quiero que se interprete. Pienso en el bien de él, porque esto te agarra un estrés, no dormís”, explicó.

Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors. Foto: X Boca Juniors. Ampliar

Y complementó al respecto: “Para mí no está en condiciones para estar en un club como este, lo digo con el mayor respeto del mundo porque sé que es un tema delicado para tocar... Él tiene que descansar, ponerse bien, comer bien. Yo le digo que se vaya a la casa con la familia y que se dedique a vivir, que se vaya de viaje a disfrutar, que no se meta más en estos quilombos porque no está en condiciones".

Es preciso recordar que Russo asumió el pasado mes de junio y desde entonces ha dirigido en seis oportunidades, acumulando un balance de cuatro empates y dos derrotas. Nada que gana en su tercer ciclo..