Universidad Distrital abre inscripciones para 2026 con matrícula cero: Estos son los requisitos

Ya están abiertas las inscripciones para hacer parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para el año 2026 con 47 programas de pregrado en las siete facultades, con matrícula cero.

Las personas interesadas en realizar su proceso de ingreso en la Universidad Distrital deben tener en cuenta que el pago de la inscripción finaliza el 4 de noviembre del 2025 y que la inscripción en línea se puede realizar hasta el 5 de noviembre del 2025.

Inscripción en programas de pregrado

Para diligenciar el formulario de inscripción en la página web de la Universidad después de haber realizado el pago de la inscripción (El valor de la inscripción para este proceso es de $142.400, que puede ser cancelado a través del Banco de Occidente), se debe dejar pasar doce horas.

Una vez transcurridas estas doce horas, debe ingresar al enlace de Inscripción en Línea

🤩¡Empezamos las #AdmisionesUD! 🗓️Hasta el 4 de noviembre podrás inscribirte.🤓

Estudia la carrera que te permitirá cumplir tus sueños con el beneficio de Matrícula Cero es decir, sin pagar semestre.😱

Conoce el proceso➡️ https://t.co/n76glPCMgD pic.twitter.com/HESEOOCJi5 — UniversidadDistrital (@udistrital) September 20, 2025

Digite su usuario y clave. Recuerde que, el usuario es el número del documento de identidad y la clave es la asignada por el sistema la cual le fue enviada al correo electrónico registrado.

El cronograma incluye la publicación de resultados de admitidos para la Opción 1 el 25 de noviembre de 2025 y para la Opción 2 el 30 de diciembre de 2025. La lista de opcionados se publicará el 17 de diciembre de 2025 para quienes aplicaron por Opción 1, y el 22 de enero de 2026 para quienes lo hicieron por Opción 2. La consulta de resultados debe realizarse en el portal de la institución, empleando el número de credencial asignado al momento de la inscripción.

Una vez admitidos, los estudiantes deberán diligenciar el formulario de legalización y adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes documentos:

Comprobante de admisión

Fotocopia del diploma o acta de grado

Certificado escolar de pensión o certificado de validación

Certificado de estrato socioeconómico expedido por autoridades competentes

Declaración de renta o certificado de ingresos de quien costea los estudios

Fotocopia del documento de identidad

Copia de resultados de la prueba Saber 11

Registro civil de nacimiento

Certificado médico original que acredite la aptitud para la vida comunitaria.

Quienes ingresan a Ingeniería Catastral y Geodesia deben aportar un examen de visión estereoscópica.

Los recibos de matrícula podrán descargarse entre el 6 y el 15 de diciembre de 2025. Una vez cancelado el valor, el estudiante debe enviar el soporte de pago al correo de la materia curricular correspondiente para oficializar su ingreso.

Por lo que se refiere, la inducción general para estudiantes admitidos se realizará el 30 de enero de 2026, fecha en que inician oficialmente las clases del primer semestre académico de 2026.

Por lo pronto la Universidad recuerda a la ciudadanía que no reserva cupo para quienes no se matriculen en el período establecido, salvo excepciones contempladas por la ley.