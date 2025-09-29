La carrera más larga para estudiar: tiene 12 años de formación y no es Medicina // Caracol Radio

Al momento de hablar de carreras universitarias, es normal que las personas lleguen a pensar de inmediato que la más extensa sea Medicina, sin embargo, existe otra formación que requiere muchos más años de preparación académica, práctica y espiritual; se trata del sacerdocio, se estima que el estudio pueda tardar entre 8 a 12 años; aunque esto depende del país, la diócesis y el tipo de orden religiosa a la que se ingrese.

Cabe aclarar que el sacerdocio no se considera una “carrera universitaria tradicional”, no obstante, el camino educativo que conforma esta carrera se define como uno de los procesos de formación más extensos que existen, combinando estudios de diversas áreas: filosofía, teología y experiencia pastoral.

¿Cuánto dura estudiar para ser sacerdote?

El proceso para convertirse en sacerdote está estructurado en varias etapas, cada una con objetivos específicos. En total, el tiempo de formación suele oscilar entre 8 y 12 años, lo que supera la duración de Medicina en muchos países.

Etapa inicial o propedéutica : Es el primer contacto con la vida eclesiástica. En esta fase los aspirantes reciben formación espiritual y académica básica. Puede durar entre 1 y 2 años.

: Es el primer contacto con la vida eclesiástica. En esta fase los aspirantes reciben formación espiritual y académica básica. Puede durar entre 1 y 2 años. Estudios de Filosofía : Generalmente abarcan de 2 a 3 años. Durante este tiempo, los seminaristas adquieren fundamentos de pensamiento crítico, historia de la filosofía y ética, preparando la base para la etapa posterior.

: Generalmente abarcan de 2 a 3 años. Durante este tiempo, los seminaristas adquieren fundamentos de pensamiento crítico, historia de la filosofía y ética, preparando la base para la etapa posterior. Formación en Teología : Esta es una de las fases más exigentes, ya que dura unos 4 años. Aquí se profundiza en temas como la Biblia, los sacramentos, la moral y la doctrina de la Iglesia.

: Esta es una de las fases más exigentes, ya que dura unos 4 años. Aquí se profundiza en temas como la Biblia, los sacramentos, la moral y la doctrina de la Iglesia. Etapa pastoral y práctica: Antes de ser ordenados, los futuros sacerdotes deben pasar por experiencias prácticas en parroquias y comunidades. Este periodo puede extenderse de 1 a 2 años, donde ponen en práctica lo aprendido y se enfrentan a la realidad de la vida pastoral.

En algunos casos, quienes pertenecen a congregaciones religiosas deben realizar además un noviciado, que puede sumar 1 o 2 años adicionales de formación espiritual intensa.

Una formación que va más allá de lo académico

A diferencia de otras carreras universitarias, estudiar para ser sacerdote no solo implica adquirir conocimientos académicos. La formación sacerdotal combina aspectos intelectuales, humanos, pastorales y espirituales. Es un proceso integral en el que se espera que el seminarista madure en su fe, en su carácter y en su capacidad de servicio a la comunidad.

Este enfoque integral explica por qué el tiempo de formación es tan largo: no se trata únicamente de aprobar materias, sino de vivir una experiencia que transforma a la persona en todos sus aspectos.

Comparación con otras carreras largas

En muchos países, la carrera de Medicina dura entre 6 y 8 años, sin contar las especializaciones que pueden extenderla aún más. Derecho, Arquitectura e Ingeniería también se consideran carreras largas, pero ninguna exige un compromiso de hasta 12 años de preparación como sucede con el sacerdocio.

Esto convierte a la formación sacerdotal en una de las más largas y exigentes del mundo, aunque muchas veces no se mencione dentro de los listados de carreras universitarias tradicionales.

¿Por qué dura tanto tiempo?

El objetivo de este extenso proceso es asegurar que quienes lleguen al sacerdocio estén realmente preparados para asumir un rol de liderazgo espiritual y de servicio. La Iglesia considera fundamental que los sacerdotes tengan un sólido conocimiento teológico y filosófico, pero también que posean habilidades para acompañar a las personas en diferentes situaciones de la vida.

Por ello, cada etapa está diseñada para reforzar no solo el aprendizaje, sino también la experiencia humana y pastoral del futuro sacerdote.