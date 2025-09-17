Educación

Becas ICETEX para colombianos en España y Chile: programas disponibles, requisitos y fechas clave

Esta nueva oportunidad busca fortalecer el perfil académico y laboral de los beneficiarios. Además, obtendrán certificación internacional.

Mariana Neira

Una nueva oportunidad se abre para estudiantes y profesionales colombianos que buscan fortalecer su perfil académico y laboral con certificación internacional.

El ICETEX, en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), lanzó una nueva convocatoria la cual contará con 123 becas totalmente virtuales en distintas áreas de formación, con cobertura completa de matrícula y aval académico de instituciones de prestigio en Iberoamérica.

Esta es una iniciativa que hace parte del compromiso de ambas entidades por promover la movilidad académica, el acceso equitativo a la educación y el fortalecimiento de capacidades en sectores estratégicos como cooperación internacional, diplomacia científica y educación artística.

¿Cuáles son los programas disponibles que tendrán certificación internacional?

  1. Diplomado en Cooperación Internacional al Desarrollo
  • Plazas disponibles: 41
  • Duración: 400 horas virtuales con tutoría personalizada
  • Institución certificadora: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Chile
  • Objetivo: formar profesionales en cooperación internacional, diseño y gestión de proyectos de desarrollo sostenible.
  1. Diplomado en Educación Artística del Presente
  • Plazas disponibles: 41
  • Duración: 300 horas virtuales
  • Institución certificadora: Universidad de Talca (Chile)
  • Objetivo: actualizar metodologías de enseñanza y promover el arte como herramienta de transformación social.
  1. Diplomacia Científica y Política Exterior en Iberoamérica
  • Plazas disponibles: 41
  • Duración: 64 horas virtuales en modalidad asincrónica
  • Institución certificadora: Instituto Iberoamericano de Formación (OEI)
  • Objetivo: conectar ciencia, innovación y política internacional para enfrentar desafíos globales.

Requisitos para aplicar a la convocatoria

Fechas clave del proceso

  1. Cierre de inscripciones: 28 de septiembre de 2025
  2. Publicación de seleccionados: octubre de 2025
  3. Inicio de clases virtuales: último trimestre del año, con fechas específicas según cada programa.

Tenga en cuenta que las inscripciones deben realizarse exclusivamente en la plataforma de ICETEX, dentro de la sección Programas Especiales. No hay intermediarios ni costos de inscripción.

¿Cuáles son los beneficios de las becas?

