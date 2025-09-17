Becas ICETEX para colombianos en España y Chile: programas disponibles, requisitos y fechas clave

Una nueva oportunidad se abre para estudiantes y profesionales colombianos que buscan fortalecer su perfil académico y laboral con certificación internacional.

El ICETEX, en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), lanzó una nueva convocatoria la cual contará con 123 becas totalmente virtuales en distintas áreas de formación, con cobertura completa de matrícula y aval académico de instituciones de prestigio en Iberoamérica.

Esta es una iniciativa que hace parte del compromiso de ambas entidades por promover la movilidad académica, el acceso equitativo a la educación y el fortalecimiento de capacidades en sectores estratégicos como cooperación internacional, diplomacia científica y educación artística.

¿Cuáles son los programas disponibles que tendrán certificación internacional?

Diplomado en Cooperación Internacional al Desarrollo

Plazas disponibles: 41

Duración : 400 horas virtuales con tutoría personalizada

: 400 horas virtuales con tutoría personalizada Institución certificadora: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Chile

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Chile Objetivo: formar profesionales en cooperación internacional, diseño y gestión de proyectos de desarrollo sostenible.

Diplomado en Educación Artística del Presente

Plazas disponibles: 41

Duración: 300 horas virtuales

300 horas virtuales Institución certificadora: Universidad de Talca (Chile)

Universidad de Talca (Chile) Objetivo: actualizar metodologías de enseñanza y promover el arte como herramienta de transformación social.

Diplomacia Científica y Política Exterior en Iberoamérica

Plazas disponibles: 41

Duración: 64 horas virtuales en modalidad asincrónica

64 horas virtuales en modalidad asincrónica Institución certificadora: Instituto Iberoamericano de Formación (OEI)

Instituto Iberoamericano de Formación (OEI) Objetivo: conectar ciencia, innovación y política internacional para enfrentar desafíos globales.

Requisitos para aplicar a la convocatoria

Ser ciudadano colombiano, residente en cualquier parte del país.

Contar con interés comprobado en el área de formación del programa al que aplica.

Haber cumplido los 18 años a la fecha de cierre de esta convocatoria, y no ser mayor de 65 años a la fecha de cierre de esta convocatoria.

Las personas aspirantes deben haber culminado los estudios de técnicos, tecnólogos o estudios de pregrado en una institución de educación reconocida por el Ministerio de Educación.

Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.

Fechas clave del proceso

Cierre de inscripciones: 28 de septiembre de 2025 Publicación de seleccionados: octubre de 2025 Inicio de clases virtuales: último trimestre del año, con fechas específicas según cada programa.

Tenga en cuenta que las inscripciones deben realizarse exclusivamente en la plataforma de ICETEX, dentro de la sección Programas Especiales. No hay intermediarios ni costos de inscripción.

¿Cuáles son los beneficios de las becas?

Cobertura del 100 % de la matrícula, sin costo para los beneficiarios.

sin costo para los beneficiarios. Certificación internacional emitida por instituciones iberoamericanas reconocidas.

Formación flexible y virtual, lo que permite compatibilizar estudio con trabajo.

Tutoría y acompañamiento académico, en especial en los diplomados.

Posibilidad de ampliar redes de contacto profesionales con otros estudiantes de la región.

