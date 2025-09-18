Becas disponibles para Maestrías en Colombia: conozca aquí requisitos y fechas clave para aplicar

La Organización de Estados Americanos (OEA), en colaboración con la escuela de posgrados online Structuralia, abrió una convocatoria para otorgar 1.500 becas de maestría virtuales en Tunja.

Según informó la OEA, el anuncio de la oferta académica se da en medio de cifras preocupantes. De acuerdo con el Observatorio Iberoamericano de Ciencia y Tecnología (OCTS-OEI), solo el 22 % de los nuevos universitarios en Colombia elige programas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), mientras que la participación femenina se mantiene por debajo del 30 %.

¿Qué programas se ofrecen?

Las becas cubren maestrías en áreas clave para el futuro tecnológico y productivo de Colombia, entre ellas:

Inteligencia Artificial

Big Data

Energías Renovables

Robótica

Gestión de Proyectos

BIM (Building Information Modeling)

Transformación Digital

Eficiencia Energética

Líneas ferroviarias

Fechas clave para este proceso

Cierre de inscripciones: 10 de octubre de 2025. Publicación de los beneficiarios: 16 de octubre de 2025. Inicio de clases: 21 de octubre de 2025.

Requisitos para postularse

Tener nacionalidad colombiana o residencia legal en Colombia. Haber sido admitido al programa de maestría que elijas. No basta con postularse: la admisión al máster es condición previa. Presentar copias de ciertos documentos: cédula, hoja de vida actualizada, y diploma universitario. Tener disponibilidad para atender una entrevista telefónica como parte del proceso de selección.

¿Cómo es el proceso de selección?

Se le dará prioridad para quienes residan en zonas con menor acceso educativo.

Méritos académicos y profesionales: promedio universitario, experiencia relacionada.

promedio universitario, experiencia relacionada. Potencial impacto del título en la comunidad o el entorno del estudiante. Es decir, que lo aprendido se traduzca en mejoras reales para el territorio.

Desde la entidad aseguran que por medio de estas becas esperan que la brecha de profesionales en tecnologías de información siga creciendo, con proyecciones para que en los próximos años no se comprometa el crecimiento, la competitividad y la capacidad de innovación del país.

¿Qué beneficios trae la convocatoria?

Modalidad totalmente virtual , lo que facilita compatibilidad con trabajo, compromisos familiares o ubicación geográfica.

, lo que facilita compatibilidad con trabajo, compromisos familiares o ubicación geográfica. Doble titulación: una por Structuralia y otra por la Universidad Católica de Murcia (UCAM), siempre que se validen los documentos requeridos.

Duración estimada de 12 meses para cada maestría.

“Extras” para jóvenes entre 20 y 30 años: curso complementario gratuito en habilidades como gestión financiera, identidad digital o metodologías ágiles.

curso complementario gratuito en habilidades como gestión financiera, identidad digital o metodologías ágiles. Incentivo especial del 5 % adicional para mujeres, con el fin de fomentar su participación en las áreas STEM.

Recomendaciones útiles para que tenga una buena postulación

Asegúrese de estar admitido al máster antes de iniciar la solicitud: sin esa admisión, no se puede completar la aplicación. Revise bien los documentos que van a pedir: cédula, título universitario, hoja de vida; que todo esté vigente y en buen estado. Prepárese para la entrevista telefónica: suelen evaluarse sus motivaciones, qué hará con lo aprendido y cómo piensa usar la maestría. Es importante que priorice programas que tengan relevancia para su región o su campo de trabajo: lograr un impacto local puede favorecer la selección.

