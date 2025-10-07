“Las bandas tienen poder político y electoral en Barranquilla”: dardo de Petro a alcalde Char

Tras los cuestionamientos del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sobre la efectividad de la política de “paz total”, el presidente Gustavo Petro respondió sobre la situación de seguridad en la ciudad y sus presuntos nexos con estructuras criminales.

“¿Qué seguridad va a haber, si las bandas tienen poder político y electoral en Barranquilla?”, escribió en su cuenta de X el mandatario.

Alcaldía no ha apoyado la reducción de homicidios

Petro sostuvo que en su gobierno empezaron a reducir los homicidios en la ciudad sin contar con el respaldo de la alcaldía, dando a entender que desde la administración de Char no ha habido colaboración real en la lucha contra el crimen.

Además, lanzó duras preguntas sobre la actuación de empresas de seguridad privadas:

“¿Por qué empresas de seguridad de Barranquilla escoltaban grandes criminales que aprehendimos y por qué tenían permiso oficial para portar armas?”, se preguntó Petro.

El presidente fue más allá al señalar posibles conexiones entre el crimen organizado y sectores del Congreso.

“¿Por qué las relaciones llegan hasta los juegos en línea que protegieron las comisiones económicas del Congreso y su presidente en el Senado?”, dijo Petro.

Estas declaraciones se dan luego de que Char afirmara que la paz no puede construirse sin ley ni seguridad.