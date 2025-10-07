Manuela y Luna de la flotilla Global Sumud ya fueron liberadas y se encuentran bien de salud

La Canciller Rosa Yolanda Villavicencio, confirmó que Manuela Bedoya y Luna Barreto, colombianas que se encontraban a bordo de la embarcación HIO de la Flotilla Global “Sumud fueron liberadas.

Confirmó que ambas activistas, se les practicarán chequeos médicos antes de desplazarse a las ciudades de origen. Ambas se encuentran bien de salud

Según el ministerio de Relaciones Exteriores, una de ellas regresará al país con apoyo del Fondo Especial para las Migraciones, mientras que la otra permanecerá en Jordania, donde reside actualmente.

“Muchas gracias por el apoyo y por estar pendiente de nosotras. Estamos agotadas pero con la moral alta porque ya estamos por fuera también muy felices y contentas con ganas de regresar a casa”, indicó Manuela Bedoya durante llamada telefónica con la canciller.

