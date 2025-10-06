“Primero la seguridad”: alcalde Char cuestiona la paz total del gobierno Petro

En medio de la inauguración un CAI en el suroriente de Barranquilla, el alcalde Alejandro Char lanzó un contundente mensaje sobre la situación de seguridad en la ciudad y en el país. El mandatario expresó su deseo de alcanzar la paz, pero recalcó que esta debe estar sustentada en el respeto a la ley y al orden institucional.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Todos queremos la paz, yo quisiera que Colombia viviera en paz. Pero hablamos de paz y ayer me mataron tres muchachos allá en Pinal del Río. Hablamos de paz y un local comercial donde había una cajera, porque no pagó una extorsión, me matan a la cajera”, dijo Char, cuestionando las acciones de algunos grupos criminales.

El alcalde cuestionó duramente el costo humano de la violencia, haciendo un llamado a no olvidar el sufrimiento de las víctimas y sus familias. “¿Quién puede contener el dolor de esas mamás? ¿Cómo le pagamos a esas madres esa pérdida? Entonces todos queremos la paz”, agregó el mandatario de los barranquilleros.

“Primero está la ley y la institucionalidad”

Char finalizó su intervención reafirmando el compromiso de su administración con la protección de los ciudadanos y el fortalecimiento de la seguridad.

LEA TAMBIÉN: MinDefensa revela a la Procuraduría irregularidades y pago de USD 16 millones por helicópteros Mi17

“Pero primero está la ley y la institucionalidad. Eso está primero. Y mientras se sigan metiendo con los barranquilleros, mientras acosen la seguridad y acaben con el sol a los barranquilleros, ahí estaremos nosotros poniendo seguridad. Primero la seguridad”, sentenció.