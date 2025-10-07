Kelly De Arco había tenido una pelea con su expareja una semana antes de ser asesinada

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que Kelly De Arco, la mujer asesinada la mañana del lunes 6 de octubre, había tenido una pelea con su expareja una semana antes del crimen. Según el reporte que entregaron las autoridades, ella sufrió una agresión previa que no fue denunciada.

Una agresión previa sin denuncia

El asesinato de Kelly De Arco en el conjunto residencial Metrocentro, al sur de Barranquilla, volvió a poner en evidencia la violencia que enfrentan muchas mujeres en el Atlántico. Según la Policía Metropolitana, la víctima había sido agredida por su expareja una semana antes, aunque el hecho no fue denunciado.

El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que la mujer había sostenido una pelea con su agresor días antes del crimen.

“Se había presentado un hecho de violencia unos días antes, pero no fue denunciado”, indicó el general de la Mebar.

De acuerdo con las autoridades, el presunto responsable, identificado como Eduar Castro Daza, atacó a Kelly De Arco motivado, al parecer, por celos, tras el fin de su relación sentimental.

“La relación había terminado hace un mes. Ella ya tenía otra pareja, y él no aceptó esa situación. En un acto de locura le quitó la vida”, explicó el general Urrego.

El agresor se entregó voluntariamente en la estación de Policía del barrio El Bosque, una hora y media después del homicidio, y entregó el arma de fuego con la que habría cometido el crimen.

Antecedentes del presunto feminicida

El comandante de la Policía informó que Castro Daza presenta varias anotaciones judiciales, entre ellas una por homicidio cometido en enero de 2015, además de registros por lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego.

Según información recopilada en el lugar de los hechos, el detenido haría parte de la estructura criminal Los Costeños.

43 mujeres asesinadas en el Atlántico en 2025

Con este nuevo caso, ya son 43 las mujeres asesinadas en el Atlántico en lo que va de 2025. De esos casos, entre ocho y nueve han sido tipificados como feminicidios, según organizaciones sociales.

Ruth Pareja, vocera de las organizaciones de mujeres del departamento, expresó su preocupación por la frecuencia con que se presentan estos hechos violentos.

“Casi cada semana tenemos uno, dos o tres casos de mujeres asesinadas. Es una situación sumamente preocupante que exige acciones urgentes”, manifestó.

La lideresa señaló que desde la Personería y la Defensoría del Pueblo se han realizado encuentros para visibilizar la gravedad del panorama de violencia contra las mujeres en el Atlántico.