Presidente Petro invitó a marcha Pro Palestina y aseguró que gobierno cuidará la Embajada de EE.UU.
El mandatario pidió a los participantes respetar la inmunidad diplomática de la embajada.
El presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X, que el Gobierno de Colombia protegerá la Embajada de EE. UU., durante las marchas Pro Palestinas que se adelantaran este martes 07 de octubre.
“El Gobierno de Colombia protegerá la embajada de los EE. UU., pero permitirá el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano. Le solicito a los manifestantes conservar las reglas de la paz. Mi posición es diferente a la del gobierno de EE. UU., y nos atacan por ello, pero somos firmes ante los principios de nuestra constitución. Paz en el Caribe y Paz en el mundo. Respetar el territorio bajo inmunidad diplomática de la embajada de los EE. UU.”, expresó Petro.
Al respecto, también se pronunció el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien afirmó que, en coordinación con el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, la jornada debe transcurrir de manera tranquila.
“La jornada de movilizaciones debe ser igual a las que se realizan en Europa, multitudinaria, cuantiosa, pero pacífica, eso es lo más importante mañana, porque hay mucho enemigo de Palestina, pro Israel de oposición que andan diciendo que la marcha la convocó el Gobierno Nacional y así no es”, resaltó Benedetti.
Así serán las marchas en favor de Palestina en Bogotá
La Secretaría Distrital de Gobierno confirmó que acompañará las jornadas con sus equipos en terreno, con el fin de garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y preservar la convivencia en el espacio público. Esta es la agenda de la jornada:
10:30 a. m. – Marcha en solidaridad con Palestina en la Universidad Distrital, sede Macarena.
1:00 p. m. – Caravana/Rodada por Palestina en Aeropuerto El Dorado.
1:00 p. m. – Marcha por Palestina en la Universidad Pedagógica Nacional.
4:00 p. m. – Caravana “Por Palestina 2.0″ en la Universidad Nacional de Colombia.
4:30 p. m. – Marcha nacional en solidaridad con Palestina desde la Embajada de Estados Unidos.