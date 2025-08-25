Así es la nueva herramienta con la que la Policía de Barranquilla enfrentará la extorsión

Debido al aumento de los casos de extorsión en Barranquilla, el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, anunció la adquisición de un sistema de alta tecnología que fortalecerá la capacidad de respuesta de la Policía Metropolitana frente a este delito y otros crímenes relacionados.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Preocupante crecimiento de la extorsión en Colombia. ¡En Barranquilla no bajamos la guardia!”, expresó el mandatario en sus redes sociales, destacando el compromiso de su administración con la seguridad ciudadana.

¿Cómo funciona este dispositivo?

La nueva herramienta permitirá a las autoridades extraer información de dispositivos como celulares, tabletas, teléfonos satelitales, drones, equipos Avantel, GPS y otros dispositivos electrónicos en tiempos récord. Además, contará con la capacidad de recuperar datos que hayan sido eliminados o estén protegidos por claves o patrones de seguridad.

Más información En el limbo los campesinos beneficiados con tierras del Ñeñe Hernándezhttps://caracol.com.co/2025/08/25/en-el-limbo-los-campesinos-beneficiados-con-tierras-del-nene-hernandez/

Exportación de carbón cae medio millón de toneladas en 2025: ¿Cuáles son las implicaciones?

“Lo que antes tomaba meses, ahora podrá resolverse en cuestión de minutos, con información clave disponible para hacerle frente a la extorsión y otros delitos”, aseguró Char, quien resaltó que esta tecnología ha sido evaluada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, lo que garantiza su confiabilidad y eficacia.

LEA TAMBIÉN: EE.UU. emite alerta para que sus ciudadanos reconsideren sus viajes al Valle del Cauca

Según explicó el alcalde, pocas ciudades del país cuentan con una solución tecnológica de este nivel, lo que coloca a Barranquilla a la vanguardia en la lucha contra el crimen organizado y la extorsión, delitos que afectan directamente a comerciantes, empresarios y ciudadanos.