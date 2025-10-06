Investigan a jueza de Barranquilla por admitir proceso repetido sobre predio en disputa

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico inició una investigación contra la jueza Octava Civil del Circuito de Barranquilla, Jennifer Meridith Glenn Ríos, luego de que se presentara una queja formal en su contra relacionada con un litigio sobre un predio ubicado en la vía Circunvalar, en el sector conocido como ‘San Marcos’.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

De acuerdo con la denuncia, la jueza habría admitido una demanda de pertenencia por parte de Jaime Rafael Barreto Barreto, pese a que se trata de un caso que ya había sido resuelto en instancias anteriores. Este sería el quinto intento del demandante por obtener la propiedad del terreno, a pesar de no contar con posesión material ni actual del mismo.

La denunciante, Sonia Chain de Ochoa, señaló que la actuación de la funcionaria judicial podría constituir una irregularidad, al reabrir un proceso previamente cerrado. Por esta razón, la Comisión consideró pertinente abrir una investigación formal y ordenar la práctica de pruebas para esclarecer los hechos.

Se anexó una ampliación de la denuncia

Entre los posibles cargos que se estudian está el de prevaricato por acción, ante la posibilidad de que la jueza haya emitido decisiones contrarias a la ley. Además, con el avance del caso, se conoció que se anexó una ampliación de la denuncia, en la que también se menciona el presunto delito de invasión de tierras agravada.

La apertura de este proceso disciplinario fue ordenada mediante providencia fechada el 8 de agosto de 2025. Actualmente, el caso se encuentra en etapa de recolección de pruebas, bajo la ponencia de la magistrada Yessica Paola Guerrero García, quien estará al frente de la evaluación disciplinaria.