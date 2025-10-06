Las tarifas de energía en la Región Caribe podrían seguir bajando: Personería de Barranquilla

Para el personero distrital de Barranquilla, Miguel Alzate, la reciente reducción en las tarifas de energía en la Región Caribe es el resultado directo de una acción jurídica emprendida por las personerías de Santa Marta, Riohacha y Barranquilla contra las resoluciones de la CREG que generaron las altas tarifas en la región.

Desde agosto pasado, cuando el Tribunal Administrativo del Atlántico decretó medidas cautelares, las tarifas comenzaron a disminuir.

“Ahí, precisamente en esa gráfica que expone la Superintendencia de Servicios Públicos, señala que desde agosto [...] comenzó en una senda a la baja la tarifa de energía para nuestra región, posicionándonos como la tercera más baja a nivel país”, destacó Alzate.

El personero recalcó que esta baja se debe a “una etapa donde la CREG acogió la orden del Tribunal Administrativo del Atlántico: unas 17 medidas regulatorias que están en vigor desde agosto”, lo que ha llevado a una reducción de 276 pesos por kilovatio hora.

Desmonte de componentes tarifarios

Uno de los factores clave en la reducción ha sido la eliminación progresiva de ciertos componentes tarifarios que afectaban de manera diferencial a los usuarios de la región Caribe.

“El principal [componente desmontado] fue la energía robada que impactaba 90 pesos kilovatio hora”, explicó Alzate, agregando que también “se han dejado de cobrar varios derivados del componente de administración, operación y mantenimiento”.

Aún queda pendiente un ajuste fundamental: el cargo por comercialización. Según Alzate, ya fue aprobado en sesión CREG, pero falta que se oficialice tras algunos ajustes solicitados por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Se espera que entre en vigor pronto.

“Ese es el componente, el último que queda pendiente, que en los próximos días debemos lograr ya el resultado definitivo y seguir llevando a la baja la energía”, aseguró.

Impacto económico de las nuevas medidas

El personero fue claro al explicar el impacto financiero que tendría la entrada en vigencia del ajuste al cargo por comercialización. “Esa medida debe impactar a la región Caribe, en especial a los usuarios de Air-e. Dejarían de pagar aproximadamente unos 380.390.000 millones de pesos en un año. Los usuarios de Afinia, más de 190 mil millones de pesos por año dejarían de pagar”, dijo.

El impacto será nacional: “Casi un billón de pesos” en total. Alzate afirmó que esto representa un “alivio al bolsillo de los usuarios del servicio de energía y los principalmente beneficiados por la justicia [...] son los de la región Caribe”.

El futuro de Air-e

Sobre la posible entrada de Gecelca como operador de Air-e, Alzate señaló que, aunque es una opción, el problema de fondo sigue siendo financiero.

“La sostenibilidad y la viabilidad de la empresa no se ha resuelto”, afirmó. Para él, cualquier operador nuevo “debe tener las cadenas financieras suficientes para poder apostarle a una sostenibilidad”.

Pero la solución estructural va más allá: “La verdadera solución para esta crisis es invertir en infraestructura eléctrica”. El personero fue enfático: “La región Caribe tiene el 80% de su población en subnormalidad eléctrica y de ahí se derivan todos los males de la prestación del servicio público”.

Según explicó, sin esa inversión, se repetirá el ciclo vivido con Electricaribe y ahora con Air-e: “Si no hay un verdadero plan para invertir en la infraestructura eléctrica en nuestra región simplemente vamos a volver a ver el mismo escenario”.