Defensora Iris Marín alerta sobre riesgos en la participación de exparamilitares en procesos de verdad

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó la propuesta del Gobierno Nacional sobre la participación de exjefes paramilitares de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en procesos de verdad y su presunta participación política.

“Esa relación instrumental entre la justicia transicional y la campaña política genera un riesgo gravísimo: el de utilizar la memoria, el dolor de las víctimas y la verdad con fines distintos a la reparación, la justicia y la paz”.

La defensora alertó sobre la falta de supervisión judicial en los procesos administrativos propuestos, lo que podría generar revictimización. Además, criticó la idea de convertir a las víctimas en un “escenario político” y alertó sobre la manipulación del calendario electoral para revelar información selectiva.

“Cuando el ministro afirma que, abro comillas, es mejor que se sepa qué bandido está siendo candidato, cierro comillas, mezcla dos dimensiones distintas, la justicia y la política”, enfatizó Marín, argumentando que esta mezcla debilita la legitimidad del proceso de verdad.

Finalmente, instó a priorizar el protagonismo de las víctimas en la construcción de la memoria, en lugar de centrarse únicamente en la voz de los victimarios.