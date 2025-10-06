Abogado Carranza pide tumbar principio de oportunidad a Day Vásquez

Un nuevo rifirrafe entre Daysuris Vásquez y el abogado Alejandro Carranza surgió a raíz del nombramiento de Julieth Mayerly Abril, esposa del defensor de Nicolás Petro, como asesora en la Aeronáutica Civil.

La controversia estalló en redes sociales, donde se cuestionó la idoneidad de Abril para el cargo, señalando que su principal experiencia laboral provendría del bufete de su esposo.

Carranza pide tumbar principio de oportunidad de Vásquez

El abogado solicitó ante la Fiscalía revocar el principio de oportunidad que actualmente protege a Vásquez dentro del proceso que se le adelanta por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Carranza aseguró que el beneficio está siendo mal utilizado:

“El principio de oportunidad es parte de la justicia premial en nuestro país y no debe ser usado como un principio para la impunidad, que es lo que está pasando. Daysuris, por un lado, tiene que responderle a la justicia por ese delito de violación de datos en contra de Laura Ojeda, tiene que responder por qué tiene ella guardadas en USBs, en discos duros, unos videos supuestamente íntimos de Laura Ojeda con los que ha amenazado que es que los va a hacer públicos, que es que los tiene guardados, bueno, un montón de cosas tremendas que es por las que el juez de garantías le niega el principio de oportunidad para amparar ese delito frente a Laura Ojeda".

La discusión se intensificó cuando Vásquez publicó en su cuenta: “OJO con la Aerocivil”, de manera similar a como en su momento advirtió sobre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

La Aeronáutica Civil defiende el nombramiento

Ante las críticas, la Aerocivil respaldó la designación de Julieth Mayerly Abril, destacando su formación académica y trayectoria profesional. La entidad rechazó tajantemente cualquier insinuación de tráfico de influencias.

Carranza, conocido por su cercanía al presidente Gustavo Petro, sostiene que el principio de oportunidad otorgado a Vásquez tiene fines políticos.

Por su parte, Daysuris Vásquez respondió que: “No siento miedo, pero sí temor de sus oscuras actuaciones y formas.