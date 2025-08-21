Duro reclamo de la Personería de Barranquilla a interventor de Air-e

El personero distrital, Miguel Ángel Alzate, cuestionó el reciente pronunciamiento del agente interventor de la empresa Air-e, Nelson Vásquez, sobre los efectos del robo de energía en la región Caribe. Según el funcionario, si bien este es un delito que debe ser sancionado, no puede ser utilizado como argumento central para explicar la crisis estructural del servicio.

El agente interventor, señaló en sus redes sociales que La solución de Air-e pasa por “un pacto de corresponsabilidad entre empresa, ciudadanía, autoridades gubernamentales, organizaciones sociales y gremios económicos”. Agregó que “las pérdidas no técnicas (robo) son el 29.44% del total de la energía y lo facturado no pagado es el 25%”.

“La causa de los problemas es la precaria infraestructura”

El personero Alzate indicó que el camino para superar la crisis no está en responsabilizar a los usuarios, sino en cumplir con las inversiones que garanticen un servicio eficiente.

“Nosotros consideramos que la causa de todos los problemas está basada en la precaria infraestructura eléctrica que tenemos en nuestra región Caribe, y sin duda, en Barranquilla. La mayoría de los barrios están sometidos a una subnormalidad eléctrica, entre otros factores que conllevan, finalmente, a una deficiente prestación del servicio con las más altas tarifas“, dijo el personero.

Alzate recordó que, tras la acción popular presentada por la Personería, se logró eliminar de la tarifa de energía el cobro de las llamadas pérdidas no técnicas, que trasladaban a los usuarios el costo de la energía robada. Sin embargo, advirtió que persisten pendientes en la fórmula tarifaria y que no se han materializado las inversiones comprometidas por la compañía.

“Las pérdidas no técnicas, es decir, esa energía que se robaban y que se les trasladó a los usuarios que sí pagaban —cobrándoselas de una manera injusta—, fueron eliminadas del cobro de las tarifas de energía gracias a nuestra acción popular. Es decir, en los recibos que llegan actualmente a nuestros hogares, ese concepto ya no se está cobrando. Sin embargo, esto no nos deja tranquilos, porque sabemos que todavía hay muchos pendientes en materia tarifaria. Pero, más importante aún, lo que esto demuestra al final es que no se han hecho las inversiones en la infraestructura eléctrica en la región Caribe“, precisó.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ya aprobó la eliminación del último cargo diferencial que permanecía vigente, relacionado con el componente de comercialización. La medida se encuentra en revisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y, de ser avalada en los próximos días, podría comenzar a reflejarse en las facturas de los usuarios a partir de septiembre.