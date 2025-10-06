Asciende a 15 el número de fallecidos por consumir alcohol adulterado en Barranquilla

La tragedia causada por el consumo de licor adulterado en Barranquilla sigue cobrando vidas. En la mañana de este lunes 6 de octubre se confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 15 personas, tras ingerir alcohol contaminado con metanol, una sustancia altamente tóxica.

La nueva víctima fue identificada como Aníbal Rivero Brochero, quien permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Barranquilla.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, su fallecimiento fue registrado como “por establecer”, a la espera de los estudios forenses que confirmen si la causa exacta fue la intoxicación por metanol.

El caso de Rivero Brochero se suma a una larga lista de víctimas que, desde finales de septiembre, han sufrido las consecuencias de consumir una bebida artesanal conocida como “cococho”, distribuida principalmente en el centro de la ciudad, en sectores como El Boliche.

Cabe mencionar que las autoridades han advertido que este tipo de licor no cuenta con ningún tipo de control sanitario y puede contener sustancias letales.

Por su parte, la Secretaría de Salud del Distrito ha reiterado el llamado urgente a la comunidad para que se abstenga de consumir bebidas alcohólicas de origen desconocido o que se vendan en envases plásticos sin etiquetas ni registro sanitario.