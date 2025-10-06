MinDefensa revela a la Procuraduría irregularidades y pago de USD 16 millones por helicópteros Mi17

Se trata de un documento de 46 páginas por medio del cual el Ministerio de Defensa le indicó a la Procuraduría que ya pagó por adelantado dieciséis millones de dólares para el mantenimiento de los helicópteros Mi17 a la empresa americana Vertol Systems Company.

Sin embargo, desde la cartera afirman que no saben en qué se invirtió esa plata, es decir, el cincuenta por ciento (50%) del contrato ya pagó y no saben en dónde está.

Además, hay 3.500 piezas nuevas de repuestos que se compraron y que no han recibido aún. En consecuencia, el contrato solo tiene un avance del 8% y se suscribió hace diez meses.

Por otro lado, existen actas de unas reuniones hechas entre el ex viceministro de defensa, Luis Edmundo Suárez, y los representantes de la empresa, para el seguimiento al contrato, las cuales, según el ministerio, no aparecen por ningún lado.

“En atención al requerimiento formulado, nos permitimos informar que, como ya se ha manifestado previamente con oficio RS20250909180492 del 09 de septiembre de 2025, la Dirección de Contratación Estatal no fue la dependencia que adelantó las reuniones o visitas objeto de análisis, razón por la cual no reposan en esta Dirección las actas de desarrollo correspondientes”.

También dice el documento que desde el inicio de la ejecución del contrato el supervisor ha solicitado al contratista la entrega de un documento de actividades.

No obstante, este cronograma no ha sido suministrado, situación que impide efectuar el seguimiento conforme a la planeación que debía ser presentada por el contratista.

“Es importante señalar que no fue posible establecer los tiempos requeridos para el cumplimiento de cada actividad que permita garantizar el desarrollo de los anexos, debido a la ausencia del cronograma por parte del contratista, quien es el responsable de planear y proyectar dichos tiempos conforme a lo estipulado en el contrato. No obstante, el contrato sí estableció una fecha final de ejecución para el cumplimiento de los anexos, la cual constituye el único referente formal de plazos disponible para efectos de supervisión y control”, se lee en el documento.