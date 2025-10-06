Tarifa de energía en la Costa Caribe bajó 25 % durante intervención de Air-e: Superservicios

Un año después de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios interviniera a la empresa Air-e, los usuarios del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira recibieron una buena noticia: la tarifa bajó un 25 % durante ese periodo.

De acuerdo con el informe de la entidad, el kilovatio hora pasó de $1.072 en agosto de 2024 a $796 en septiembre de 2025, una reducción que se verá reflejada en la facturación del mes de octubre. Esta cifra representa una de las disminuciones más significativas registradas en el país en el último año.

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, calificó la reducción como “un dato histórico” y destacó que se trata de “un logro en materia de prestación de los servicios públicos en Colombia, en donde lo fundamental es poner en primer lugar al usuario y su derecho de recibirlos con continuidad, eficiencia, calidad y a precios justos”.

La Superintendencia resaltó que, tras la intervención, la tarifa del Caribe se ubicó como la tercera más baja del país, con un valor $106 por debajo del promedio nacional, que para septiembre fue de $902 por kilovatio hora.

Alivio para los hogares del Caribe

La disminución del precio de la energía representa un “alivio para los bolsillos de las familias y empresas de la región”, especialmente de los estratos 1, 2 y 3, que podrán destinar el ahorro a otros gastos del hogar, según destacó el documento.

La Superservicios atribuyó el logro a la articulación entre el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Superintendencia y la propia empresa Air-e. Entre las medidas implementadas se incluyen el desmonte del régimen tarifario especial, el ajuste del cargo de comercialización y la ampliación del plazo de la opción tarifaria.