Capturan en Bello a alias ‘Fredy’, uno de los delincuentes más buscados en Antioquia

Alias “Fredy” fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Foto: Cortesía.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó a través de su cuenta en X la captura de alias ‘Fredy’, señalado cabecilla del grupo delincuencial El Salacho y uno de los delincuentes más buscados del departamento.

Según el mandatario, la detención se realizó en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá, en un operativo liderado por la Policía. Alias ‘Fredy’ sería responsable de homicidios, tráfico de estupefacientes y hurto de vehículos en el Suroeste antioqueño.

Las autoridades destacaron que este resultado se suma a las acciones que se adelantan en el departamento para desarticular estructuras dedicadas al narcotráfico y la violencia urbana. Alias “Fredy” fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Otras capturas

Esta captura de suma a la de Rolando Federico Gómez Quinde, alias ‘Fede’, sucesor del cabecilla ecuatoriano ‘Fito’ y líder de la organización criminal Los Choneros.

Alias ‘Fede’, quien tenía circular roja de Interpol y era uno de los hombres más buscados en Ecuador, había huido de prisión tras pagar un millón de dólares y buscaba consolidar alianzas criminales en Medellín para abrir nuevas rutas del narcotráfico.

Gómez Quinde cuenta con más de diez años de trayectoria al servicio del narcotráfico y organizaciones ilegales en Ecuador. Según las autoridades, es señalado de coordinar el tráfico internacional de estupefacientes hacia Estados Unidos, utilizando lanchas rápidas con tránsito en Centroamérica.