Reciente informe indica que hay 15 profesores amenazados en Antioquia

Antioquia

La situación de seguridad en algunas subregiones de Antioquia también ha afectado a la comunidad educativa. La presencia de grupos ilegales que se enfrentan entre ellos o atacan a la fuerza pública ha puesto en riesgo la continuidad de las clases, bien sea por la semi-escolarización de los estudiantes por riesgo a su integridad o porque los ilegales intimidan al personal docente, como lo ha registrado la Secretaría de Educación del departamento.

Según el jefe del despacho, Mauricio Alviar las subregiones más afectadas actualmente son el Norte y el Nordeste: precisamente en estos territorios existe un registro de unos 3 mil menores en modalidad de semi-escolaridad, es decir, reciben clases, pero no van a las sedes todos los días, solo uno o dos a la semana.

“Seguimos con esa decisión de semiescolaridad, sobre todo en los municipios de Anorí y Amalfi. Todos los días evaluamos con las secretarías de educación municipales cómo evoluciona la situación para que los niños y los maestros vuelvan de manera presencial a las instituciones”.

Pero los docentes también están bajo amenaza, principalmente en las subregiones del Bajo Cauca y Norte; según el más reciente reporte entregado por el comité de amenazados de Antioquia, más de diez profesores han declarado haber recibido cualquier tipo de intimidación. Lo que ahonda la crisis educativa que están generando los actores armados.

“En el último informe que tengo había una lista de unos quince profesores amenazados, muchos de ellos en el Bajo Cauca y en el Norte. Pero estamos analizando cada caso para mirar, digamos, el nivel de complejidad y tomar decisiones al respecto”.

Por ahora no se detallan con exactitud las causas de las amenazas ni los grupos relacionados, pero el temor de los profesores es evidente; pese a ello, siguen cumpliendo ese papel tan importante en la pedagogía en esas zonas apartadas del departamento donde son más vulnerables.

Cabe mencionar que algunos profesores han sido reubicados por seguridad, como es el caso de un docente que fue víctima de un ataque con arma de fuego cuando estaba en su vivienda en el municipio de Ebéjico en el Occidente de Antioquia.