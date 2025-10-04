El frente 36 de disidencias atacó una subestación de policía en Guadalupe, Antioquia

Guadalupe- Antioquia

Las autoridades reportaron un ataque armado a una subestación de policía en el Norte de Antioquia que no dejó uniformados lesionados, pero sí daños en la fachada de la sede castrense.

El reporte de las autoridades indica que un grupo, al parecer de guerrilleros de las disidencias del frente 36 de alias ‘Calarcá’ y comandada en Antioquia por alias ‘Primo Gay’, atacó la subestación de policía del corregimiento Los Cedros del municipio de Guadalupe con ráfagas de fusil y tatucos (municiones de fabricación improvisada) que afectaron parte de la fachada, pero sin policías lesionados.

Aunque en la zona también se reporta injerencia del C lan del Golfo y el ELN, se presume que las disidencias son los responsables como retaliaciones por los constantes operativos de la fuerza pública contra ese grupo ilegal.

Recordemos que desde que fueron dados de baja por la policía en Campamento alias “Guillermino” y “Román”, cabecillas del Frente 36, arrecieron los ataques contra la fuerza pública en el Norte y Nordeste de Antioquia, principalmente.