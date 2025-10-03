Activan campaña de prevención contra la trata de personas en Medellín

Medellín, Antioquia

En Medellín fue puesta en marcha una campaña de prevención contra la trata de personas, con el propósito de alertar a la ciudadanía sobre los riesgos de caer en redes de explotación, especialmente a través de ofertas laborales o de viaje que aparentan ser seguras, pero que pueden convertirse en un engaño.

Durante 2025 se ha activado la ruta de atención en 32 casos, en su mayoría de mujeres víctimas de explotación sexual comercial. La estrategia incluye acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y albergue para quienes han sido afectadas, además del trabajo articulado con las terminales de transporte de la ciudad para sensibilizar a los viajeros y prevenir que sean captados por estas redes.

El subgerente técnico y operativo de Terminales Medellín, Ricardo León Yepes Pérez explicó “El compromiso más importante no es que las terminales se conviertan en un sitio de conexión a las diferentes ciudades del país. Lo más importante es que nosotros estemos comprometidos con los viajeros, que tengan un viaje seguro, que tengan un viaje cómodo"

En colaboración con la Interpol, también se han adelantado acciones para la judicialización de responsables. Las autoridades recordaron que ante cualquier situación de riesgo se puede reportar a través de la línea 123, donde se brinda atención integral.

Las cifras muestran que en 2024 el 93,75 % de las víctimas fueron mujeres, y durante el primer semestre de 2025 ese porcentaje aumentó al 98 %. La mayoría de los casos están relacionados con explotación sexual, y muchas de las personas afectadas son trasladadas a países como México, Turquía y Grecia, lo que evidencia la dimensión internacional del delito.

Entre las acciones implementadas se incluyen campañas de sensibilización, articulación entre instituciones y el fortalecimiento de las rutas de atención, con el objetivo de mantener a la ciudadanía informada y ofrecer atención oportuna a las víctimas y sus familias.