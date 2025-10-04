Otro ilegal que cae en Medellín; se trata de un cabecilla del EGC que delinquía en la Orinoquía

Medellín

El director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana Beltrán, informó que en Medellín cayó otro presunto cabecilla criminal, quien se estaría reuniendo con otros ilegales en la capital antioqueña. Se trata del alias ‘Chepe’ o ‘Mauricio’, quien sería integrante del Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.

El oficial manifestó que se trata de alias ‘Chepe’ quien tiene una circular azul de la Interpol y es investigado por el delito de concierto para delinquir agravado. Esta persona, según el general Triana, sería un cabecilla de la subestructura ‘Gonzalo Oquendo Urrego’, con injerencia en los departamentos del Meta, Casanare y Vichada.

“Se habría desplazado hasta el departamento de Antioquia para reunirse con otros cabecillas de esta organización criminal y coordinar nuevas acciones criminales”.

El operativo de captura de esta persona se adelantó por parte de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General, la cual lo judicializará.