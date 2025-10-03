A prisión cinco señalados de secuestrar, torturar y asesinar a un joven en Rionegro

Rionegro, Antioquia

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a cinco personas señaladas de participar en el secuestro, tortura y asesinato de un joven de 24 años en zona rural de Rionegro. La decisión se tomó tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que les imputó los delitos de secuestro extorsivo, tortura y homicidio agravado.

Los procesados fueron identificados como Carlos Alberto Marín Vargas, alias Búcaro; Diego Alexander Marín Arango, alias El Gringo; Andrés Felipe Marín Castro, alias Gafas; y los ciudadanos extranjeros Ronald de Jesús Mosquera Revilla y Nelson Manuel Camacho Urbano. Ninguno de ellos aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, el crimen ocurrió entre el 26 y 27 de julio de este año, cuando la víctima fue abordada en el centro de Rionegro y llevada por la fuerza hasta el barrio Alto Bonito. En ese lugar, los agresores la habrían golpeado y obligado a entregar 10 millones de pesos, además de exigirle presuntamente una lista con supuestos nombres de miembros del Clan del Golfo que operan en la zona.

Posteriormente, el cuerpo sin vida del joven fue hallado en el sector conocido como Quebrada Arriba. Estaba envuelto en papel chicle, presentaba signos de violencia y, según el dictamen forense, murió por estrangulamiento.

Las capturas se realizaron en diferentes diligencias de allanamiento y registro adelantadas por la Policía Nacional, en el marco del proceso que busca esclarecer este crimen que conmocionó a la comunidad del oriente antioqueño.