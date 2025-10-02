Medellín abre 5.000 cupos gratuitos para cursos virtuales de inglés

Medellín, Antioquia

En el marco de la estrategia de formación que impulsa la Agencia de Educación Postsecundaria –Sapiencia–, la ciudad abrió una nueva convocatoria con 5.000 cupos gratuitos para estudiar inglés de manera virtual. La iniciativa busca fortalecer las competencias lingüísticas de la ciudadanía y del personal vinculado al sector turístico.

La formación será ofrecida por la Ciudadela Digital @Medellín y contará con programas en inglés inicial e intermedio para la comunidad en general, así como un curso básico enfocado en el turismo. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de octubre a las 4:00 p. m., y podrán postularse personas mayores de 15 años que vivan en Medellín o que puedan demostrar residencia en la ciudad durante el último año.

“Con esta nueva oferta de inglés buscamos que más jóvenes y adultos fortalezcan sus competencias y que estén mejor preparados para acceder a oportunidades en el empleo y avanzar en su formación académica.”, señaló Salomón Cruz Zirene, director general de Sapiencia.

Los tres cursos se desarrollarán en modalidad virtual, lo que permitirá que los participantes accedan a los contenidos de forma flexible y adaptada a sus horarios. Además, esta oferta formativa responde a las necesidades del sector turístico local, que cada vez demanda un mayor dominio del idioma inglés.

“Continuar con las capacitaciones y la formación en inglés básico para el personal turístico de la ciudad es fundamental, porque nos permite ofrecer una mejor experiencia, servicios de calidad y atención personalizada a quienes nos visitan de otras partes del mundo”, destacó Ana María Mejía, secretaria de Turismo y Entretenimiento.

Las personas interesadas deben contar con acceso a internet y conocimientos básicos en el manejo de computadores o dispositivos electrónicos. Para más información sobre el proceso de inscripción, pueden ingresar al sitio web arrobamedellin.edu.co.